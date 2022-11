Joyful Gospels kehrt auf Bühne zurück

Hückeswagen. Nachdem die Chorarbeit in den vergangenen Jahren sehr unter den Corona-Beschränkungen gelitten hatte, sind die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chors Joyful Gospels zu einem fast normalen Probenalltag zurückgekehrt. „Vorbei sind hoffentlich die Zeiten der ,Auftritte‘ auf Youtube“, berichtet Chor-Sprecherin Marlies Klintworth. In diesem Advent soll es nun endlich wieder klappen mit einem „richtigen“ Konzert vor „richtigem“ Publikum: Für Samstag, 10. Dezember, lädt Joyful Gospels in die Kreuzkirche an der Montanusstraße ein.