Johnny-Cash-Show im Forum

Am 11. November gibt‘s ein Konzert.

Hückeswagen. Johnny Cash ist wieder da. Nicht in Wirklichkeit, schließlich ist die Country-Legende bereits seit 19 Jahren tot. Aber immerhin in Gestalt des US-Sängers Robert Tyson. In der Show „The Cashbags – live in Germany“ lebt die Legende des „Man in Black“ wieder auf. Davon können sich die Country-Fans in Hückeswagen und Umgebung überzeugen. Denn nachdem die Johnny-Cash-Show seit 2020 mehrfach verschoben wurde, soll sie nun am Freitag, 11. November, im Forum der Montanusschule stattfinden. Das teilt das Braunschweiger Veranstaltungsbüro Paulis mit.

Die mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen Konzertshows des Vorbilds und liefert originalgetreu Klassiker von „I Walk the Line“ über „Ring of Fire“ und „Jackson“ bis hin zu „Hurt“ in einer zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit dem musikalischen Gast „June Carter“. „Songs der ,American Recordings‘ werden in einem speziellen Akustikteil zelebriert“, versprechen die Veranstalter.

Die Rolle des Johnny Cash wird von Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so nahekommt, „dass man glaubt, das Original vor sich zu haben“. Auf der Bühne stehen zudem die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash sowie Stephan Ckoehler, David Seezen und Tobias Fuchs als Begleittrio „The Tennessee Three“.

Karten für 32 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße, im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, sowie online: www.paulis.de. büba



Freitag, 11. November, 20 Uhr, Forum der Montanusschule, Weststraße