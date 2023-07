Jetzt gibt es auch frisches Gemüse

Weine, Musik, Sonnenschein – mehr braucht’s nicht für einen geselligen Feierabendmarkt.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Schon öfter wurde bemängelt, dass der Feierabendmarkt zwar viele Stände mit Speisen und Getränken hat, um in der Stadt einen geselligen Abend zu verbringen. Besonders den Berufstätigen fehlte aber bisher das Frischeangebot, das donnerstagsmorgens auf der Bahnhofstraße zu finden ist. Beim zweiten Feierabendmarkt der Saison in der Schloss-Stadt gab‘s nun zumindest einen Gemüsestand

. Dieser machte nicht nur optisch einen tollen Eindruck, sondern war auch frischemäßig unübertrefflich. „Alles, was wir mithaben, wurde entweder heute oder gestern geerntet“, versicherte Tom Runkel von der Straßweger Gemüsegärtnerei „Runkelrübchen“.

Zucchini, Rote Beete, Blumenkohl, bunten Mangold und Wiesenblumensträuße konnten die Besucher unter anderem erwerben. „In Hückeswagen wachsen aber auch Auberginen und Paprika. Wir bauen über die Saison eigentlich alles an, was man so isst“, berichtete Runkel. Neu dabei war auch Hans-Dieter Reeh aus Gummersbach, der den Nahe-Wein des Guts Philippshof ausschenkte. „Wir sind das erste Mal in Hückeswagen und kommen auch im September noch einmal wieder“, kündigte er an.

Der Feierabendmarkt war wieder einmal klein aber fein. „Drei Aussteller sind nicht gekommen“, bedauerten Monika Zöller und Andrea Poranzke, die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings. Auf Fisch, Knödel und Naturkosmetik warteten die Organisatorinnen vergebens. Die regelmäßigen Beschicker kennen sich derweil bereits untereinander. „Sie wissen schon, wo ihr Standplatz ist, und helfen sich gegenseitig. Es ist wie eine große Familie“, freute sich Monika Zöller.

Für gute Stimmung sorgte DJ Thorsten Blasberg

Ab 17 Uhr füllte sich die Stadt zwar langsam, aber stetig mit Besuchern. Für die gute Stimmung sorgte DJ Thorsten Blasberg aus Wermelskirchen mit seiner Musikauswahl. Der Ausschank vor Rita‘s Weinlädchen war von einer Menschentraube umgeben. Inhaberin Rita Schuldner-Lapp hatte als besonderes Angebot einen Malfy-Cocktail – einen Gin von der Amalfiküste verfeinert mit Blutorange und im Mix mit Tonic und Eis – im Angebot, der sehr gut ankam. Einige Einzelhändler, wie das Modegeschäft Sessinghaus und Stilmix hatten ihre Öffnungszeiten flexibel verlängert. Sven Schlickowey von Stilmix hatte seine Grillutensilien vor dem Geschäft ausgestellt. „Der Gas-Tisch wird im Laden oft nicht wahrgenommen“, berichtete der Geschäftsmann, der sich über diese Möglichkeit der Präsentation freute.

Werbung machte auch das Technische Hilfswerk für sich sowie das Sommerfest der DLRG am Wochenende, ebenso wie der Bürgerbusverein, der weitere Fahrer sucht. „Beim vorigen Feierabendmarkt haben wir zwei neue Fahrer gewinnen können“, berichtete Uwe Markus. Maximilian Süss von MS Events machte schon einmal auf die vier Konzerte „Live auf’m Schloss“ aufmerksam, die er mitorganisieren wird. Er verteilte Flyer und zeigte den neuen Veranstaltungsbecher.

Der nächste Feierabendmarkt ist am Donnerstag, 13. Juli, 17 bis 21 Uhr, in Wipperfürth.