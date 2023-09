Jetzt geht’s dem Bever-Ventil ans Metall

Nachdem am Grundablass des Damms alle Vorarbeiten erledigt sind, startete die Demontage des linken Ringkolbenventils von 1938.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Angesichts von spätsommerlichen Außentemperaturen von fast 30 Grad mögen die Atemwölkchen vor dem Mund merkwürdig erscheinen. Aber hier in der Schieberkammer, dem Herzstück des Beverdamms etwa 30 Meter unter der Fahrbahn, ist es gerade einmal zwölf Grad „warm“. Zudem ist es irre laut, weil das Wasser der Bever-Talsperre durch das rechte Ringkolbenventil rauscht.

Und es stinkt nach geschmolzenem Metall – etwa acht Meter tiefer wird gerade das Standbein einer Hälfte des Gehäuses des linken Ventils mit einer großen Trennscheibe abgeflext. Wie man hier mehrere Stunden am Tag bei diesen Bedingungen arbeiten kann? „Mit einem guten Gehörschutz“, versichert ein Mitarbeiter der Firma Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau aus der gleichnamigen Kreisstadt in Sachsen. „Man gewöhnt sich dran“, verrät er lachend.

Seit Montag sind fünf Mitarbeiter des Unternehmens damit beschäftigt, das 85 Jahre alte, bei der Erweiterung der Bever-Talsperre von 1934 bis 1938 eingebaute linke Ringkolbenventil zu demontieren. Das ist sechs Tonnen schwer und 1,20 Meter hoch – und passt daher nicht in einem Stück durch den Abflusstollen hinter der Kammer, der den identischen Durchmesser hat. Bis Ende nächster Woche wird es laut Bauablaufplan dauern, bis das historische Ventil auseinandergenommen und über die installierte Schienenanlage im Stollen ins Freie transportiert wird.

+ Nach 85 Jahren hat das linke Ringkolbenventil im Grundablass des Beverdamms jetzt ausgedient. Weil die Dichtung leckt, wird es demontiert und demnächst durch ein neues ersetzt. © Jürgen Moll

Warum der Wupperverband etwa 2,35 Millionen Euro in den Austausch der Anlage inklusive fünfmonatiger Arbeiten investiert? Bei einer eingehenden Untersuchung war festgestellt worden, dass die Dichtung des linken Ringkolbenventils Verschleiß aufweist. Daher wird nun eins der insgesamt drei Ventile im Beverdamm ausgetauscht – neben dem zweiten in der Schieberkammer, die beide im Grundablass die Wasserabgabe aus der Talsperre an den Beverbach unterhalb des Dammbauwerks steuern, gibt es noch den Betriebsauslass 20 Meter oberhalbhalb.

Das Ringkolbenventil besteht aus drei Teilen: zwei Gehäuseschalen und die Mechanik im Inneren. Eine Schale ist bereits entfernt und zur Seite geschoben worden, dafür waren die M24-Bolzen wieder gelöst worden. „Jetzt wird das Ventil in Fließrichtung schrittweise demontiert“, erläutert Marc Brüggendieck, Stauanlagenmeister beim Wupperverband. Schon setzt ein Arbeiter nach kurzer Pause die Flex in der Mechanik an, und wieder fliegen die Funken. Bis Mitte des Monats müssen sich er und seine Kollegen bis zur Kammerwand vorarbeiten.

Der blaue sogenannte Blindflansch vom alten Ventil wird künftig als zusätzliche Absicherung dienen, damit das Talsperrenwasser nicht in die Schieberkammer gelangt. Die Montage des neuen Ventils wird gegen Ende September starten und gut dreieinhalb Wochen in Anspruch nehmen. Dafür muss auch das große, schwere T-Stück, das jetzt an Ketten aufgehängt in der Kammer schwebt, erneuert werden.

Erst wenn die Arbeiter bis zur Kammerwand vorgestoßen sind und die Öffnung zum dahinterliegenden Stollen freigelegt haben, können sie entscheiden, was dadurch passt. Entsprechend müssen die Teile des alten Ventils zerkleinert werden, erläutert Brüggendieck.

+ Durch diesen Gang geht‘s von der Schieberkammer mit den Ringkolbenventilen ins Freie. © büba

Der Abflussstollen war gut zwei Monate mit Hilfe von Spundwänden im Tosbecken trockengelegt worden, damit auf dem Stollenboden ein Schienensystem, für das allein 1400 Schrauben benötigt worden waren, installiert werden konnte. „Das bleibt auch nach den Arbeiten dort“, versichert Brüggendieck. Denn irgendwann muss wahrscheinlich auch das rechte, ebenfalls 85 Jahre alte Ringkopfventil einmal ausgetauscht werden. „Das ist jetzt aber noch nicht abzusehen“, versichert der Stauanlagenmeister.

Doch jetzt rauscht erst einmal wieder Wasser durch den Stollen ins Tosbecken – und das hat seinen Grund: Über Wochen war zuvor Wasser nur aus höheren Bever-Schichten über den Betriebsauslass abgeflossen.

Bei der Erstellung von Tiefenprofilen Ende Juli und Ende August wurde zuletzt jedoch festgestellt, dass die Wasserqualität der unteren Schichten ein wenig gelitten hat und der Sauerstoffgehalt zurückgegangen ist. Schließlich stand das Wasser dort über einen längeren Zeitraum. „Wir geben jetzt sauerstoffärmeres Wasser ab, so dass sauerstoffreicheres von oben nachfließen kann“, erläutert Brüggendick. Damit vor allem die Fische in der Talsperre keine Probleme bekommen.

Bauablaufplan

5./6. Juni: Baustelleneinrichtung

17. Juli bis 4. August: Montage der Gleisanlage durch den Stollen

25. September bis 17. Oktober: Montage des neuen Ventils

31. Oktober: Die komplette Baustelle muss abgeräumt sein