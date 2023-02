Gina Stellbrinck: „Jeder Mensch kann ein Vorbild sein“

Gina Stellbrinck hat es nicht ins Finale der Miss-Germany-Wahl geschafft.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Es war eine aufregende Woche, die Gina Stellbrinck im Europa-Park Rust verbracht hat. In dem Freizeitpark bei Freiburg fand das Halbfinale der aktuellen Miss-Germany-Staffel statt, bei der es die 31-Jährige bis ins Halbfinale geschafft hatte. Mehr als 125.000 Zuschauer verfolgten das Halbfinale live auf dem Streaming-Portal Twitch. Moderiert wurde das Talkshow-Format von Jil Andert, Unternehmenssprecherin der Miss Germany-Studios. Die Jury, bestehend aus TV-Star Bruce Darnell, Medienexpertin Mathilde Burnecki und Jil Andert, wählte aus der Top 20 die zehn Finalistinnen.

Für Gina Stellbrinck endete hier der Weg bei Miss Germany. „Ich bin stolz, eine in den Top 20 aus 15.000 Bewerberinnen gewesen zu sein, und durfte viel über mich lernen und neue Freundschaften schließen. Dafür bin ich unendlich dankbar“, schrieb die Hückeswagenerin nach dem Halbfinale auf ihrem Instagram-Account. Etwas Traurigkeit war natürlich mit dabei. Im Gespräch sagt sie: „Es ist schade so kurz vor dem Finale. Ich bin trotzdem stolz, es so weit geschafft zu haben.“

Vor einem Jahr sei ihr Leben noch komplett anders gewesen

Die Miss-Germany-Wahl ist kein reiner Schönheitswettbewerb mehr. Vielmehr geht es darum, Frauen zu küren, die sich für ihre Ziele und Visionen einsetzen. Jede der Kandidatinnen hat eine Mission, die während der Treffen und Workshops der Miss-Wahl intensiviert wurde.

Bei Gina Stellbrinck, die in Wermelskirchen aufgewachsen ist und in Hückeswagen ihre Kunsthandwerk-Werkstatt aufgebaut hat, hat die Teilnahme für viele positive Erlebnisse gesorgt. „Vor einem Jahr war mein Leben einfach komplett anders. Ich hätte niemals gedacht, dass sich in so kurzer Zeit so viel ändern kann“, sagt sie. Sie sieht die Teilnahme als Chance zu wachsen und neue Dinge auszuprobieren. „Ich weiß jetzt, dass ich andere Menschen inspirieren kann. Jeder kann ein Vorbild sein.“

Gina Stellbrinck setzt sich für Frauen in Handwerksberufen ein. Sehr erfolgreich hat sie neben ihrem Hauptberuf eigene Dekorationsartikel aus Beton kreiert, produziert und im eigenen Online-Shop verkauft. Sie möchte auch andere Frauen dazu ermutigen, handwerklich kreativ zu sein oder sich für einen Beruf im Handwerk zu entscheiden. Vor allem aber möchte sie alte Rollenbilder aufbrechen. „Handwerkliche Berufe haben kein Geschlecht“, lautet ihr Motto.

Im Halbfinale hatte Gina Stellbrinck, die Anfang des Jahres von Hückeswagen nach Köln gezogen ist, große Konkurrenz in Form von weiteren selbstbewussten und starken Frauen mit Visionen. Darunter Audrey Boating (22) aus Hamburg, die sich für Gleichberechtigung einsetzt. Oder Catharina Convents (25) aus Bonn, die sich für die Themen „unerfüllter Kinderwunsch und künstliche Befruchtung“ stark macht.

Unter den Finalistinnen befindet sich auch die Transfrau Saskia von Bargen (18), die die Gleichstellung aller Geschlechter möchte. Eine ähnliche Mission wie Gina Stellbrinck hat Finalistin Vanessa Didam (30) aus Köln. Die Schornsteinfegerin und Energieberaterin kämpft gegen Vorurteile, für Gleichberechtigung und die Anerkennung für Frauen im Handwerk.

Zwischen den Teilnehmerinnen gab es weder Konkurrenzdenken noch Zickenkrieg. Vielmehr haben sich die Kandidatinnen gegenseitig unterstützt, und es sind Freundschaften entstanden. „Es geht nicht darum, die eine Mission zu repräsentieren, sondern alle Persönlichkeiten und Missionen miteinander zu verbinden, um etwas zu verändern und Großes entstehen zu lassen“, heißt es auf dem offiziellen Miss-Germany-Instagram-Account. Während der Woche in Rust wurde mit den Kandidatinnen Videoaufnahmen gemacht und Interviews geführt. Ebenso gab es Workshops zu Themen wie „Authentisch und sicher vor der Kamera und dem Publikum“, „Never give up your dreams“ (Gib deinen Traum niemals auf) und „Erfolgreich in den Sozialen Medien“. Bruce Darnell gab den Titel-Anwärterinnen noch einen Tipp mit auf den Weg: „Der Charakter zählt – nicht, wie viel Erfolg ich habe.“ Jeder Mensch definiere Erfolg für sich selbst unterschiedlich, und genau so sollte es sein.

Nach dieser spannenden und intensiven Zeit als Miss-Germany-Anwärterin möchte sich Gina Stellbrinck nun wieder auf ihr Business konzentrieren und sich auf neue Projekte stürzen. Aktuell sucht sie in Köln eine neue Werkstatt für ihr Kunsthandwerk.

Hintergrund

Finale: Die Top 10 der Kandidatinnen ziehen ins Finale von Miss Germany 2023 ein, das am Samstag, 4. März, ab 18 Uhr, in der Europa-Park-Arena in Rust stattfinden wird. Die Moderation übernehmen Frauke Ludowig (RTL) und ihre Tochter Nele (19).

Jury: Neben Choreograph und Model Bruce Darnell sowie TV-Moderatorin Ruth Moschner zählen Bestseller-Autorin Monica Meier-Ivancan, Jil Andert (Miss Germany Studios) und Reality-TV-Darsteller Nicolas Puschmann (bekannt aus „Prince Charming“ und „Let‘s Dance“) zur Jury.

Siegprämie: Die Siegerin erhält mit der Fördersumme von 25 000 Euro die Möglichkeit, ihre Mission umzusetzen.