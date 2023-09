Kultur-Haus Zach: Jede Stunde gibt es neue Musik

Die Initiative hat sich zum Anlaufpunkt beim Altstadtfest entwickelt.

Hückeswagen.-wow- Auch wenn sich der überwiegende Teil des Altstadtfests Hückeswagen im Freien abspielte, hatte sich das Kultur-Haus Zach mit seinem Altstadtfest-Café in den vergangenen Jahren zu einem festen Anlaufpunkt gemausert. „Wir hatten immer schon mehr als Waffeln und Kaffee, aber dass es in diesem Jahr von Mittag bis Abend im stündlichen Wechsel Musik zu hören und erleben gibt, ist neu“, sagte Stefan Noppenberger. Das Wochenende war für die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer anstrengend. „Das Wetter hat tatsächlich unseren Innenraum zur Örtlichkeit mit der angenehmsten Temperatur gemacht“, sagte Stefan Noppenberger.

Los ging es am Samstagmittag mit einem Teil des Odessa-Projekts. Die Musiker präsentierten einen Querschnitt durch ihr Klezmer-Programm. „Wir bieten Künstlern eine Bühne, die vielleicht am Schloss auf der großen Bühne etwas verloren wirken würden“, sagte Noppenberger. Schön sei zudem, dass sich viele Hückeswagener Künstler zur Teilnahme gemeldet hätten. „Wir möchten das gerne ausbauen. Wer also fürs nächste Jahr Lust hat, soll sich frühzeitig bei uns melden“, betonte Detlef Bauer.

Manche Besucher haben sich das ganze Programm angesehen

Mehrere Künstler traten zweimal hintereinander auf, etwa die Folk-Band No 4 Mill Street, die sich auch zweimal über volles Haus freuen durften. Den Sonntag leiteten die Gäste aus der Partnerstadt Etaples-sur-Mer ein, die mit ihrem urigen Charme das Publikum zu begeistern wussten. „Manche Besucher haben sich tatsächlich das ganze Programm angesehen“, sagte Noppenberger. Entsprechend großen Zuspruch bekam auch die Ausstellung von Andrea Th. und Frank Ifang mit ihren abstrakten Fotografien, die am Sonntag zum letzten Mal zu sehen war. „Nächste Woche kommt dann schon die nächste Ausstellung“, kündigte Noppenberger an. Abgerundet wurde das Programm durch Auftritte des Chores „Modern Generation“ und einer weiteren Irish-Folk-Band.