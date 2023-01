 Jazz-Brüder spielen in der Drahtzieherei

Julian und Roman Wasserfuhr stellen ihr Album „Mosaic“ und ihr „Schnaff“-Bier vor.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die Brüder Julian und Roman Wasserfuhr sind die Aushängeschilder der Hückeswagener Musik. Nach sieben erfolgreichen Alben zählen der 35-jährige Julian an der Trompete und sein zwei Jahre älterer Bruder Roman am Klavier zu den renommiertesten Jazz-Musikern Deutschlands. Zusätzlich haben sie mit dem DJ-Duo Blank & Jones zwei CDs unter dem Titel „relax jazzed“ aufgenommen. Ihr jüngster Coup ist die CD „Mosaic“, die Ende August veröffentlicht wurde und die in der Pandemie entstand. Auch daraus werden Stücke zu hören sein beim Konzert von Julian und Roman Wasserfuhr am kommenden Samstag in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth. Es ist quasi ein Heimspiel für die beiden Hückeswagener.

Ihre musikalischen Reisen führten sie unter anderem ins schwedische Göteborg (2009), in das urbane New York (2017), sowie an die malerische West Küste Irlands. Der Titel des aktuellen Albums „Mosaic beschreibt ihre musikalische Verarbeitung der vergangenen zwei Jahre. So unterschiedlich die einzelnen Titel und die damit verbundenen Emotionen sowie die Auswahl der Musiker und Freunde auf diesem Album sind, so ergibt es doch ein zusammenhängendes Bild: „Ein Mosaik, das aus den Erlebnissen, Gesprächen und Begegnungen mit Menschen in dieser Zeit entstanden ist“, berichtet der Pianist.

Nicht nur die Musik ist selbstgemacht - auch das Bier

Doch nicht nur in musikalischer Hinsicht ist bei den Wasserfuhrs alles selbst gemacht. Neben ihrer Leidenschaft für die Musik brauen die Jazz-Brüder seit vier Jahren ihr eigenes Bier „Schnaff“. Frisch, hopfenaromatisch, fruchtig-bitter und intensiv erfreut sich einer großen Beliebtheit. „Da bekanntlich Musik und Bier gut zusammenpassen, entstand die Idee, einen Abend zu veranstalten, an dem Jazz- und Biergenuss miteinander verbunden sind“, sagt der 37-Jährige. Daher ist das Konzert in der Drahtzieherei in der Besetzung Julian Wasserfuhr (Trompete), Roman Wasserfuhr (Piano), Markus Schieferdecker (Bass), Oliver Rehmann (Schlagzeug), Vitaliy Zolotov (Gitarre) und Paul Heller (Saxofon) von der WDR-Big-Band als „Schnafftival“ tituliert, bei dem auch die neue Sorte „Siena“ ausgeschenkt wird.

Karten zum Preis von 27 Euro – Schüler und Studenten zahlen 20 Euro – gibt es im Vorverkauf in den Bergischen Buchhandlungen, in der Wipperfürther Buchhandlung Colibri und online unter

www.altedrahtzieherei.de.

Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, Alte Drahtzieherei, Wipperfürth, Wupperstraße