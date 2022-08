Jahresfest des Blauen Kreuzes

Radevormwald. Bei bestem Sommerwetter trafen sich am Samstag viele ehemalige Patienten der Fachklinik Curt-von-Knobelsdorff-Haus des Blauen Kreuzes in Radevormwald. Das Haus ist eine Fachklinik zur Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Das erste Mal seit der Corona-Pandemie war gar nicht klar, wie viele Gäste den Weg an die Hermannstraße finden würden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Ehrungen der Abstinenzler waren dann aber zahlreiche ehemalige Patienten vertreten.