15 Jahre im Bundestag reichen ihm

Abgeordneter tritt nicht mehr an

In beiden Büros, die Flosbach während seiner Amtszeit bezogen hat, konnte er auf die Kuppel des Reichstages schauen. Für ihn ist sie ein Zeichen des modernen Deutschlands und ein Symbol der Demokratie.

GESPRÄCH Klaus-Peter Flosbach (CDU) ist seit 2002 direkt gewählter Abgeordneter für den Oberbergischen Kreis. Im Herbst ist Schluss.

Von Wolfgang Scholl

Bei den vergangenen vier Bundestagswahlen seit 2002 hat der 65-jährige, in Wipperfürth geborene Klaus-Peter Flosbach in Oberberg das Direktmandat für den Bundestag gewonnen. Im September tritt er nicht mehr zur Wahl an. Nachfolge-Kandidat für die CDU Oberberg ist Dr. Carsten Brodesser.

Herr Flosbach, warum kandidieren Sie nicht mehr für den Bundestag?

Klaus-Peter Flosbach: Ich bin 65 und hatte einen Herzinfarkt. Der hat mich einiges bewusster werden lassen. Ich möchte mehr Zeit für Familie, Hobbys und Haus haben. Ich möchte gerne mit meiner Frau reisen.

Als Sie 2002 in den Bundestag eingezogen sind, haben Sie da gedacht, 15 Jahre dort zu arbeiten?

Flosbach: Als Abgeordneter wird man für vier Jahre gewählt. Nach drei Jahren musste ich mich wegen der vorgezogenen Wahl beim Bürger neu bewerben. Ich habe immer in diesen Schritten gedacht.

Ihre beiden Büros in Berlin boten jeweils den direkten Blick auf die Reichstagskuppel. Ein Symbol?

Flosbach: Die Kuppel auf dem Reichstagsgebäude ist für mich ein Zeichen des modernen Deutschlands, ein Symbol der Demokratie.

Was waren Ihre wichtigesten Entscheidungen?

Flosbach: Die Entscheidungen zur Wirtschaftskrise ab 2007. Ich glaube, die Arbeit war gut. Ich war im Finanzausschuss tätig. Ich habe mich ständig damit beschäftigt. Ich glaube, wir haben die Krise gut bewältigt, es hätte uns auch alles um die Ohren fliegen können. Zehn Jahre ist es recht gut gelaufen, aber die Gefahren sind immer noch da. Man kann sie nie ausschließen.

Als Finanzpolitiker müssen Sie mit Milliarden umgehen wie andere mit Hundert-Euro-Scheinen.

Flosbach: Ja, im Grunde dreht sich vieles um Milliarden. Ich stamme aus einem Lebensmittelgeschäft. Ich kenne noch heute alle Preise. Für uns bei 330 Milliarden Euro im Bundeshaushalt ist die Milliarde eine kleine Rechnungseinheit. Oberberg verwaltet ein Tausendstel davon.

Was tun Sie konkret?

Flosbach: Ich bin seit Januar 2014 Vorsitzender des Parlamentarischen Finanzmarktgremiums. Wir kontrollieren die Banken, die in der Finanzkrise staatliche Hilfe erhalten haben. Diese Gelder sind zurückgeflossen. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass der Steuerzahler nicht wieder herangezogen wird. Deutschland ist eine große, wirtschaftlich leistungsstarke Nation, die im Export 1,2 bis 1,3 Billionen Euro umsetzt. 43 Prozent der Arbeitsplätze in Oberberg sind Industriearbeitsplätze. Deutschlandweit sind es 20 Prozent. Die Exportquote vieler Unternehmen liegt bei 60 bis 80 Prozent.

Ist das bedrückend, die Verantwortung für Milliarden Euro zu tragen?

Flosbach: Ja, aber man lernt auch, damit umzugehen und Entscheidungen zu treffen. So haben wir 85 Milliarden Euro aus dem Haushalt in die Rente gesteckt. Auch ist noch nie so viel Geld in die Kommunen geflossen wie derzeit.

Es gibt aber das Gefühl, dass dort wenig ankommt. Unsere Kommunen sind klamm.

Flosbach: Das Geld fließt über die Länder in die Kommunen. NRW ist leider in manchen Punkten Schlusslicht.

Sie waren während Ihrer Amtszeit auch eine Zeit lang finanzpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion?

Flosbach: Ja, zwischen 2011 und 2014. Da gab es am Montagmittag immer Eintopf mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, und die wichtigsten Finanzthemen wurden besprochen. Außerdem traf ich viele Gäste aus dem Ausland zum Austausch. Die Zeit war sehr intensiv, weil es ständig Medienanfragen gab und ich immer in der CDU-Fraktion berichten musste.

Ist es Ihnen schwergefallen, Frank-Walter Steinmeier von der SPD zum Bundespräsidenten zu wählen?

Flosbach: Nein. Ich war ohne Zweifel ein Anhänger von Norbert Lammert. Es war selbstverständlich, Steinmeier zu wählen. Wir haben acht Jahre gut zusammengearbeitet.

Wann ist für Sie endgültig Schluss?

Flosbach: Einen Monat nach der Bundestagswahl am 24. September. Dann muss ich mein Büro im Jakob-Kaiser-Haus geräumt haben.

Was passiert mit Ihren Mitarbeitern?

Flosbach: Die können sich bei Abgeordneten neu bewerben. Zum Beispiel könnte Marita Hallerbach, meine Sekretärin, bei Dr. Carsten Brodesser anfangen, wenn er in den Bundestag einzieht. Ich habe mit ihm vor einigen Tagen hier in Berlin einiges angesprochen.

Werden Sie ihn im Wahlkampf unterstützen?

Flosbach: Selbstverständlich. Wir werden uns absprechen. Da steckt natürlich viel Herzblut von mir drin.

Was haben Sie persönlich nach der Wahl vor?

Flosbach: Ich werde mit Sicherheit erst einmal eine schöpferische Pause einlegen und auch keine neuen Führungsaufgaben übernehmen, auch wenn mir das seit der Schülerzeit sehr viel Spaß gemacht hat. Ich möchte Rad fahren, Gitarre spielen oder reisen.

Sie haben nach einiger Zeit in Berlin gesagt, Sie hätten vom touristischen Programm nur wenig mitbekommen. Wie hat sich das entwickelt?

Flosbach: Einmal im Jahr habe ich mir später in Berlin sechs bis sieben Tage Zeit genommen, um mit meiner Frau die Stadt zu erkunden.

Werden Sie der Politik den Rücken kehren?

Flosbach: Ich war immer engagiert. Ich könnte mir vorstellen, mich weiter in der Entwicklungspolitik einzubringen. Ich war vor meiner Bundestagszeit schon in Bangladesh. Ein Sohn arbeitet in Afrika. Aber auch die Beziehungen zu Kanada liegen mir sehr am Herzen. Ich war elf Jahre lang Vorsitzender der deutsch-kanadischen Parlamentariergruppe im Bundestag.

Wolfgang Bosbach und Sie kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei der Jungen Union. Bosbach scheidet ebenfalls aus. Sieht man Sie zusammen in der Senioren-Union?

Flosbach: (lacht) Ich bin da schon seit fünf Jahren drin. Das wird man sehen.