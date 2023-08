Jäger und Schreiner kooperieren erneut

Die Infotafeln entlang der Vorsperre werden erneuert. Häufig fallen sie Vandalismus zum Opfer.

Hückeswagen. Die Zusammenarbeit läuft bereits seit 2007. Damals hatte die arcus-Schreinerei 16 Holzrahmen für die Infotafeln des Hegerings für dessen Lehrpfad an der Wupper-Vorsperre erstellt. Einige haben ihre Zeit aufgrund der Witterung oder mutwilliger Beschädigung nun hinter sich. Ein Fall für die Auszubildenden Kieran Boßhammer und Theo Fabig: Sie haben sechs neue Rahmen gefertigt. Der Hegering tauscht derzeit Infotafel entlang der Vorsperre aus.

Vorsitzender Detlef Gassmann, Stellvertreter Ferdinand Rockholtz und der langjährige Chef der Jäger, Johannes Meier-Frankenfeld, zeigten sich in der Produktionshalle der Schreinerei im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg dankbar über die Spende: „Das sind hohe Kosten, die wir uns nicht leisten können“, sagte Meier-Frankenfeld.

Lesen Sie auch: Ab morgen geht es wieder über den Beverdamm

Eine besonders schöne Aufgabe war das Fertigen der Lehrtafeln

Zwei oder drei der neuen Rahmen sollen nun umgehend die alten ersetzen, die übrigen würden nach und nach erneuert, berichtete Gassmann. „Wir unterstützen solche lokalen Aktionen gerne, auch von anderen Vereinen“, bestätigt Nina Stockebrand von der Schreinerei. Das sei wichtig, damit in der Stadt etwas passiere. Zudem würden die Lehrtafeln tolle Informationen weitergeben, betonte Prokurist Christian Proske. Und für die Lehrlinge sei die Herstellung eine schöne Sache gewesen.

Seit 2007 gibt es zwischen dem Wanderparkplatz am Mühlenweg und dem Überlauf auf halber Strecke des Rundwegs an der Wupper-Vorsperre, die illustrierten Lehrtafeln, die über „Artenreichtum am Waldsaum“, „Einheimische Singvögel“ oder „Den Tieren auf der Spur“ informieren. Viele Spaziergänger, vor allem Familien, bleiben gerne dort stehen und schauen sich die Tafeln an.

Andere Zeitgenossen hingegen sehen darin offensichtlich Objekte, die sie zerstören können. Immer wieder mussten die Jäger Lehrtafeln austauschen. Erst im Mai hatte ein Anwohner eine kaputte Tafel entdeckt, die erst wenige Wochen zuvor neu angebracht worden war. Der Hegering wird auch hier Ersatz beschaffen. büba