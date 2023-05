Ist der TV-Treuetest gescheitert?

In Folge 9 des Reality-Formats „Temptation Island“ geht Nico Legat fremd.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Bisher zählten die Hückeswagener Nico Legat (25) und Sarah Liebich (24) zu den eher ruhigeren Vertretern der Reality-Show „Temptation Island“. Das Paar, das sich vor der Corona-Pandemie kennengelernt hatte, schwor sich Treue und das Einhalten von Grenzen bei dem Experiment von RTL+. Doch in der neunten von insgesamt zwölf Folge, die am Donnerstag zum Streaming freigegeben war, wurde der Sohn des Ex-Bundesliga-Spielers Thorsten Legat ganz offensichtlich schwach angesichts der Verführungskünste von Syria. Der 25-Jährige verschwand mit der rassigen Mitbewohnerin in der Dusche, aus der anschließend verdächtige Geräusche drangen.

„Nico und ich hatten Sex“, plauderte die 20-Jährige am nächsten Tag im Interview ganz unverblümt aus. Zwar war Syria erfreut, dass ihre Verführungskünste erfolgreich waren. Es blieb aber ein fader Beigeschmack. „Ich habe das Gefühl, dass er gar kein schlechtes Gewissen hat. Seine Freundin muss wissen, dass er sie betrogen hat“, stellte sie klar.

In der Luxus-Villa der Frauen ging es nicht ganz so wild zu. Zwar wurden auch hier Partys gefeiert und reichlich alkoholische Getränke konsumiert, aber zu solchen Fehltritten kam es nicht. Wohl aber genoss Sarah die vielen Komplimente, mit denen Mitbewohner Antonino sie überschüttete. „Das tut mir auch tatsächlich gut gerade“, gestand die 24-Jährige vor der Kamera. Bei einem Picknick am Strand stellten Sarah und Antonino darüber hinaus viele Gemeinsamkeiten fest, wobei sich der Verführer durchaus Chancen ausrechnete, mit Sarah noch nach dem TV-Dreh in Kontakt zu bleiben.

Aussagen sorgen für Emotionen– aber keine positiven

Als „Achterbahn der Gefühle“ beschrieb eine der Kandidatinnen die Zeit der Dreharbeiten in Portugal. Bei den Zuschauern dürfte Nico Legats Aussage am Ende der Sendung ebenso für Emotionen gesorgt haben – jedoch nicht für positive, als er meinte: „Ich habe für mich gelernt, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und dass ich immer an erster Stelle stehe. Das werde ich auf jeden Fall nach ,Temptation‘ ausleben.“ Ein schlechtes Gewissen seiner Freundin gegenüber räumte er dennoch ein.

Wie die Hückeswagenerin auf die Fehltritte ihres Freundes reagiert und welche Gefühle diese bei ihr auslösen, deutete die Vorschau auf Folge 10 an. Bei dem Einspieler am Lagerfeuer brach die 24-Jährige unter Tränen zusammen. Immerhin hatte Nico Legat ihr versichert, sein „altes Ich“ hinter sich gelassen und sich unter Kontrolle zu haben. Die pikanten Szenen sprachen jedoch eine andere Sprache. Die Folgen von „Temptation Island“ stehen immer donnerstags auf dem Online-Streamingdienst RTL+ zur Verfügung.