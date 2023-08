Katzensitterin kümmert sich um zuhause gebliebene Vierbeiner

Unter dem Namen „Catcare“ bietet Svenja Bengtsson die Versorgung von Stubentigern an.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Auch Haustierbesitzer, egal wie sehr sie ihr vierbeiniges Familienmitglied lieben, brauchen mal eine Auszeit. Europaweit finden sich mittlerweile einige haustierfreundliche Pensionen und Hotels, in denen Herrchen und Frauchen samt Felix und Bello ihren Urlaub verbringen können. Doch je nach Reiseziel ist das nicht für jedes Tier geeignet.

Für jene, die dennoch nicht auf ihren Urlaub am Meer zugunsten des Haustieres verzichten mögen, finden sich Tierheime, Hundeschulen und Tierpensionen, die den geliebten Haustiger oder haarigen Gefährten für ein paar Tage oder Wochen aufnehmen. Doch besonders Hauskatzen, weiß Svenja Bengtsson, tun sich häufig schwer damit, die heimische Umgebung zu verlassen. Einige Glückliche haben vielleicht die Möglichkeit, ihren Stubentiger von Freunden, Nachbarn oder Familienangehörigen vor Ort versorgen zu lassen. Für alle anderen steht „Ich finde es auch wichtig, dass mich die Katzen sehen und in Ruhe kennenlernen können gerne zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr meldete die 32-jährige Radevormwalderin ein Kleingewerbe an und bietet seitdem ihre Dienste als Katzensitterin unter dem Namen „Catcare“ an. Nach einem ersten Kennenlernen und einem Vertragsabschluss samt Schlüsselübergabe, besucht Bengtsson ihre flauschigen Pflegekinder zweimal täglich. Einmal morgens und abends schaut sie für jeweils mindestens 30 Minuten in der heimischen Umgebung der Katzen vorbei, streichelt und füttert sie, schaut nach dem Rechten und macht das Katzenklo sauber. Letzteres, sagt Bengtsson, ist keine Tätigkeit, die Menschen ohne Haustiere gerne absolvieren, weswegen sich Nachbarn und Freunde ohne eigene Katzen häufig schwer damit tun, als Urlaubsvertretung für Frauchen und Herrchen zu fungieren.

Bengtsson selbst bringt reichlich Erfahrung im Umgang und der Pflege von Katzen mit, selbst mit Problemfällen, erzählt sie. Sie hat praktisch ihr Leben lang mit Katzen zusammengelebt. Ihr erster Kater wurde zwölf Jahre alt. 2011 adoptierte Bengtsson ein Geschwisterpärchen. Aufgrund einer Leukämie-Erkrankung verlor sie eines der Kätzchen und nahm vor nunmehr eineinhalb Jahren eine Problem-Katze aus schlechter Haltung bei sich auf. „Sie hat fünf Jahre unter einer Couch gelebt und war sehr aggressiv, als wir sie aufgenommen haben.“ Sechs Monate später, erzählt Bengtsson zufrieden, „war sie lammfromm.“

Ihre erste Ausbildung absolvierte Svenja Bengtsson bei einem bekannten Tierfachmarkt als Verkäuferin, wo sie sich in den Jahren viel Fachwissen über die Versorgung und Haltung angeeignet hat. Zuletzt arbeitete sie als medizinische Fachangestellte. Nun hat sie sich als Katzensitterin ein neues Standbein geschaffen. „Es wäre schön, wenn ich das hauptberuflich machen könnte, um davon zu leben.“ Denn Bengtsson sieht nicht nur den Bedarf in der Urlaubssaison.

Bislang seien ihre Kunden Menschen mittleren Alters aus Rade, Lennep und Hückeswagen, die für einige Tage oder Wochen verreisen und bei denen Bengtsson dann täglich vorbeischaut. Auf lange Sicht könnte sie sich aber auch vorstellen, bei Stammkunden auch kurzfristig für ein, zwei Tage einzuspringen. „Es müssen ja nicht immer Urlaubsreisen sein, weswegen die Tiere zu Hause bleiben.“ Bei Tagesausflügen oder gar einem Krankenhausaufenthalt könnte sich Bengtsson gut vorstellen, auch kurzfristig vorbeizuschauen, um das Tier zu versorgen.

Beim ersten Mal in einer fremden Wohnung, sagt die 32-Jährige, „war es schon merkwürdig.“ Mit der Zeit aber gewöhne sie sich daran. Bei neuen Anfragen legt sie Wert auf ein erstes Kennenlernen, bei dem sie nicht nur von den Besitzern alles Wichtige über die Katze erfährt, wie etwa Allergien, Medikamente und Eigenheiten. „Ich finde es auch wichtig, dass mich die Katzen sehen und in Ruhe kennenlernen können, ehe ich bei ihnen einfach in die Wohnung komme.“ Bei Problem-Katzen würde sie das Sitting beispielsweise nicht gleich absagen, aber mehr Zeit fürs Kennenlernen einplanen. Grundsätzlich, sagt Bengtsson, richtet sie ihre Dienstleistung zwar auf Katzen aus, „wenn im Haushalt aber noch ein Kleintier integriert ist, Hamster oder ähnliches, hätte ich kein Problem damit, es mitzuversorgen.“

Hintergrund

Kosten: Für ihre Dienste berechnet Svenja Bengtsson 20 Euro pro Tag. Bei Vertragsabschluss und Reservierung werden 50 Prozent der Gesamtkosten angezahlt.

Einzugsgebiet: Svenja Bengtsson versorgt Katzen in Radevormwald und den näheren Nachbarstädten. Außerhalb Radevormwalds berechnet sie allerdings eine zusätzliche Spritpauschale.

Kontakt: Whatsapp-Anfragen unter Tel. 01590-1671763 oder per E-Mail an:

catcarebengtsson@yahoo.com