Islandtafel sucht einen Vorsitzenden

Mittagstisch

+ © Christian Werth Wie geht es weiter mit der Islandtafel, wenn kein neuer Vorsitzender gefunden wird? Der Vorstand ist optimistisch, jemanden zu finden. © Christian Werth

Wird bis zum Jahresende kein Nachfolger für Dieter Rauer gefunden, droht das aus für den kostenlosen Mittagstisch.

Von Christian Werth

Die Verantwortlichen der Christlichen Islandtafel bleiben optimistisch und hoffen weiter auf einen neuen Frontmann. „Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben zwar noch immer niemanden gefunden, aber sind weiterhin guter Zuversicht“, gibt sich der langjährige Vorsitzende Dieter Rauer weiter kämpferisch. Bis Ende des Jahres muss ein neuer Vereinsvorsitzender gefunden werden. Andernfalls steht die gemeinnützige Vereinigung vor dem Aus.

„Es ist nun mal leider sehr schwer, jemanden zu finden, der in diese rein ehrenamtliche Arbeit einsteigen will“, weiß Rauer, der den Posten bis Ende 2016 viele Jahre übernommen hatte und ihn nach drei schweren Operationen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen kann. Momentan liegt die Last des Vorsitzes übergangsweise auf mehreren Schultern verteilt, so dass eine führende Hand vorerst kompensiert werden kann - jedoch kein langfristiges Zukunftsmodell, da das Vereinsrecht einen festen Vorsitzenden voraussetzt.

+ Standpunkt von Michael Albrecht

Während auch Rauer noch immer in die Vereinsarbeit eingebunden ist und die Gottesdienste organisiert, übernimmt der evangelisch-freikirchliche Pastor Holger Heiden die Organisation der Vorstandssitzungen. Während Christa Schmitz auch in Zukunft die Position der zweiten Vorsitzenden innehat, wird auch der langjährige Kassierer Friedel Walder aufhören. „Hier sieht es jedoch so aus, als wenn wir einen Nachfolger gefunden haben“, beruhigt Rauer. Um endlich auch die Position des Frontmanns neu zu bekleiden, macht der Verein über Presse, Aushänge und seine Gottesdienste weiterhin jede Menge Werbung. „Es sollte jemand sein, der teamfähig und offen ist, Organisationstalent mitbringt und die Fähigkeit hat, Menschen zu führen und auf andere zugehen kann“, nennt Rauer die nötigen Qualitäten für den Ehrenamtsjob.

Konfessionsklausel in der Satzung könnte geändert werden

Eine weitere durch die Vereinssatzung festgelegte Voraussetzung ist eine freikirchliche Konfession, wobei dieser Punkt längst nicht mehr in Stein gemeißelt zu sein scheint. „Wir schauen jetzt bis Ende des Jahres, ob wir überhaupt jemanden finden. Und wenn es dann an der Konfession hängt, ist es immer noch denkbar, die Satzung entsprechend zu ändern“, hat Rauer insgeheim doch noch einen Plan B in der Tasche. Die Vereinsumfänge zu reduzieren und einzelne Tätigkeitsbereiche abzustoßen, lehnt er indes entschieden ab und ist der Ansicht, dass die aktuellen Leistungen „organisatorisch eingespielt“ seien und „das alles eine Einheit“ bilde. So will man unbedingt weiterhin an der breitgefächerten Angebotspalette festhalten und neben der Lebensmittelausgabe auch eine Kleiderkammer, Möbelspenden und ein Café anbieten. In Ausnahmefällen fährt man sogar zu den Bedürftigen nach Hause, um sie mit Dingen des alltäglichen Lebens zu versorgen.

Ferner soll es auch weiterhin jeden vierten Monatssonntag einen ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen geben, zu dem ausdrücklich auch Muslime angesprochen werden. Aus finanziellen Gründen aufgegeben hat man indes das Jugendcafé, zumal im Vorjahr die Leistungen des Bundesfreiwilligendienstleisters Johannes Stummvoll weggefallen waren. Davon abgesehen steht die Islandtafel auf solidem Fundament und profitiert von vielen guten Kontakten und zahlreichen Spendern. „Wir sind in Hückeswagen in der einmaligen Situation, Lebensmittelhändler zu haben, die uns vorbildlich versorgen. Dazu kommen viele private Spender und Firmen, die uns regelmäßig unterstützen“, ist sich Rauer einer breiten Spendenbasis sicher.