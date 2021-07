Islandtafel serviert Rehbraten

Mit Spenden

+ © Moll, Jürgen (jumo) Das Fleisch wird schon verarbeitet (v. l.): Ferdinand Rockholtz, Johannes Meier-Frankenfeld, Karola Maurer, Marcus Byhahn und Dirk Behrend freuen sich schon. © Moll, Jürgen (jumo)

Die Gäste erwartet bei der Weihnachtsfeier am kommenden Donnerstag ein festliches Menü.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Kooperation besteht schon seit mehr als 16 Jahren: Jedes Jahr in der Adventszeit sorgen die Jäger des Hückeswagener Hegerings dafür, dass die Gäste der Christlichen Islandtafel an der Bachstraße bei ihrer Weihnachtsfeier, die in diesem Jahr am kommenden Donnerstag (13. Dezember) stattfindet, ein festliches und vorweihnachtliches Mahl genießen können.

Am Dienstagvormittag übergaben Hegeringleiter Johannes Meier-Frankenfeld und sein Stellvertreter Ferdinand Rockholtz fast zwei komplette Rehe, die eigens für die Weihnachtsfeier der Islandtafel geschossen wurden. Dazu rief der Leiter im Kreis der Jägerschaft zu Geld- und Wildbretspenden auf. „Schon in den vergangenen sieben Jahren konnten wir so die Islandtafel durch die Spenden aus den eigenen Reihen unterstützen, ohne auf die Hegeringkasse zurückgreifen zu müssen. Das freut mich sehr, und dafür will ich mich herzlich bei unseren Jägerinnen und Jägern bedanken“, sagte Meier-Frankenfeld.

Benötigt werden rund 50 Portionen

Aus einem Reh, das ein Lebendgewicht von etwa 21 Kilogramm hat, können eine ganze Menge Mahlzeiten zubereitet werden, erzählte der Hegeringleiter und führte weiter aus: „Reines Wildbret bleiben etwa sieben Kilogramm übrig. Wenn man bei der Zubereitung von etwa 250 Gramm Fleisch pro Portion rechnet, kommt man je nach Tier auf knapp 30 Portionen.“ Christa Schmitz vom Vorstand der Christlichen Islandtafel freute sich: „Wir brauchen am Donnerstag etwa 50 Portionen, so dass wir einmal mehr ausreichend versorgt sind.“

Überhaupt wollte sie die Gelegenheit nutzen und sich bei den Hückeswagenern für ihre Freigiebigkeit bedanken: „Unsere Mitbewohner machen wirklich sehr viel für uns, das ist sehr schön. Dafür sind wir auch sehr dankbar.“ Mit diesem Dank wandte sie sich besonders an Markus Byhahn vom Edeka-Markt in Wiehagen.

Knödel und Rotkohl spendiert der Edeka-Markt

Denn Byhahn sorgt einmal mehr für die Beilagen zum weihnachtlichen Festschmaus. „Ich habe mich seit einigen Jahren dem Hegering angeschlossen und spende jedes Jahr zur Weihnachtsfeier die Knödel und das Rotkraut, damit das Reh auch nicht alleine auf dem Teller landet“, sagte Byhahn. Bestens ausgestattet, können sich die Küchenfeen der Islandtafel nun an die Herde und Kochtöpfe stellen, damit am kommenden Donnerstag der Duft des köstlichen Weihnachtsmenüs an der Bachstraße zu riechen sein wird.