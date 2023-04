Ingo Schaffus ist neuer BGV-Vorsitzender

Nach dem plötzlichen Rücktritt von Iris Kausemann wurde bei der Jahresversammlung ein neuer Vorstand gewählt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Im Prinzip ist die Hückeswagener AfD schuld daran, dass der Bergische Geschichtsverein (BGV), Abteilung Hückeswagen, sich komplett neu aufstellen muss. Denn das Gerichtsverfahren, das der Vorsitzende der hiesigen AfD, Markus Lietza, gegen die bisherige Vorsitzende des BGV, Iris Kausemann, angestrengt hatte, weil sie ihn in einem Zeitungsartikel als „bildungsfern“ bezeichnet hatte, hat ihr so sehr zugesetzt, dass sie, obwohl sie vom Gericht recht bekommen hatte, für längere Zeit krankgeschrieben war. In der Folge hat Iris Kausemann, die dem BGV seit 2016 als Nachfolgerin von Fredi K. Roß vorgestanden ist, dem BGV komplett den Rücken gekehrt.

Das hat nun bei der diesjährigen Jahresversammlung im Heimatmuseum am Freitagabend dazu geführt, dass ein neuer Vorsitzender gewählt werden musste. Und wer sich in Vereinslandschaften ein wenig auskennt, weiß, dass das mitunter ein schwieriges Unterfangen sein kann. Im Hintergrund schwingt da natürlich mit, dass, wie Iris Kausemann im Gespräch mit unserer Redaktion mitgeteilt hatte, vereinsintern „etwas passiert“ ist, über das aber zumindest sie Stillschweigen bewahren wollte.

Doch auch wenn am Freitagabend im Heimatmuseum eine interessante Mischung aus Angespanntheit und Vorfreude herrschte – schmutzige Wäsche wurde nicht gewaschen. Roß drückte Iris Kausemann „sicherlich auch im Namen aller Anwesenden“ seinen Dank für ihre Arbeit aus. „Ich kann sehr gut verstehen, dass die Aufgabe, zwei Vereine zu führen, einem zu viel werden kann. Dazu kommt ihre Arbeit als Stadtarchivarin in Radevormwald, und auch der Prozess hat sicherlich viel Kraft gekostet“, sagte der Ehrenvorsitzende – und beließ es dabei.

Damit der Verein handlungsfähig bleibe, aber vor allem auch, damit er wieder aktiv werden könne, müsse daher ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Vorgeschlagen wurde Ingo Schaffus, der zu Zeiten Dr. Jürgen Simons dessen Stellvertreter im BGV-Vorstand gewesen ist. „Ich wohne zwar schon seit 33 Jahren nicht mehr in Hückeswagen und bin daher nicht wirklich gut vernetzt, aber als ich von der Notlage erfahren habe, habe ich mich bereiterklärt“, sagte Schaffus, der einstimmig gewählt wurde und die Wahl auch annahm. „Wir sind aktuell in einer recht ungünstigen Situation. Nach Corona ist der BGV nicht nur ohne Vorsitzende, sondern es steht auch die Zukunft unseres Vereinsheims in der Gerhart-Hauptmann-Straße auf dem Spiel“, sagte Schaffus. Das Gebäude ist von der Stadt verkauft worden. „Der neue Besitzer ist aber noch nicht auf uns zugekommen. Und rechtlich hat er uns sozusagen mitgekauft“, sagte Schaffus. Das sei aber etwas, worauf man nicht bauen könne. Grundsätzlich gehe es jetzt aber darum, dass das Vereinsleben wieder zum Laufen gebracht werde. „Wir werden uns im Vorstand darum bemühen, für das zweite Halbjahr erste Veranstaltungen zu organisieren. Eine Idee wäre etwa, ins Pulvermuseum nach Ohl zu fahren. Das ist nicht so weit weg und recht unkompliziert zu machen“, meinte der neue Vorsitzende.

Auch den Stammtisch wolle man wiederaufleben lassen. „Wobei dann die Frage ist, wo wir das machen. Eine Idee ist etwa im Hotel Kniep, wir werden dort auf jeden Fall nachfragen“, sagte Schaffus. Man müsse sich aber auch Gedanken über das BGV-Archiv machen – für den Fall, dass man an der Gerhart-Hauptmann-Straße nicht bleiben könne.

In diesem Zusammenhang wird auch das Heimatmuseum angesprochen, dessen Zukunft ja ebenfalls in den Sternen steht – zumindest, wenn es nach den Plänen zum Schlossumbau geht. „Wenn es so umgebaut wird, wie es geplant ist, dann haben wir hier kein Heimatmuseum mehr“, erklärte Jörg von Polheim.

Zukunft des Heimatmuseums soll definitiv gesichert werden

Ideen, wonach die Exponate in Büros oder im neu entstehenden Schloss vereinzelt ausgestellt werden sollten, seien nicht sinnvoll. „Das ist dann kein Museum mehr“, sagte auch Maybritt Schützenmeister, die ehrenamtliche Museumsleiterin. Andere Ideen seien ebenfalls nicht zielführend. „Etwa, dass Schaufenster in leerstehenden Immobilien in der Stadt damit bestückt oder dass Exponate in Gaststätten aufgestellt werden sollen. Beides halte ich nicht für gut“, sagte sie. Deutlich wurde, dass die Zukunft des Heimatmuseums definitiv gesichert sein müsse. „Eine Stadt mit 15 000 Einwohnern und einem Schloss – die muss auch ein Heimatmuseum haben“, betonten gleich mehrere BGV-Mitglieder.

Doch damit das auch bei der Stadtverwaltung so realisiert werde, müsse das Gespräch gesucht werden. Das betonte auch Roß. „Mein Vorschlag ist, dass der Vorstand mit dem Bürgermeister spricht. Es muss hier einfach ein Gespräch geben, auch in Bezug auf unser Archiv. Das ist ein Pulverfass, das uns sonst um die Ohren fliegen wird.“ Zum Schluss wurde beschlossen, Dietmar Persian zum Stammtisch einzuladen, um diese beiden Themen konkret anzusprechen. Schaffus: „Und wenn das nichts bringt, können wir auch ein Gespräch mit dem Vorstand vereinbaren.“

Hintergrund

Wahlen: Bei den BGV-Vorstandswahlen wurde als Nachfolger von Iris Kausemann, die ihr Amt Anfang des Jahres niedergelegt hatte, Ingo Schaffus als neuer Vorsitzender, Hans-Gerd Langguth als dessen Stellvertreter und Steffi Wolter als Kassiererin gewählt. Als Archivleiter bleibt Ingo Davin im Amt.

Gründung: Die Hückeswagener Abteilung des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) wurde am 17. Dezember 1960 gegründet. Den Hauptverein gab zu diesem Zeitpunkt bereits seit 97 Jahren.

www.bgv-hueckeswagen.de