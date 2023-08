In der Mul herrscht das Fichten-Chaos

Susanne und Johannes Schmitz auf dem Rundwanderweg in der Mul – im Hintergrund liegen zwei umgestürzte Fichten so auf dem Weg, dass Wanderer Mühe haben, darunter herzukommen.

Susanne Schmitz und ihr Sohn Johannes sorgen sich um die Sicherheit von Wanderern und anderen Waldnutzern: Umgefallene und beschädigte Bäume sind ein Problem.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Ein paar Meter unterhalb des Wanderwegs plätschert der Purder Bach in der Nachmittagssonne. Pure Idylle – könnte man meinen. Doch der Eindruck trügt. Sobald sich der Blick hebt, wird man gewahr, wie es hier in der Mul nahe der Ortschaften Klein- und Großkatern wirklich aussieht: Chaos. Im Wald herrscht das blanke Durcheinander. Wobei von Wald eigentlich schon seit mindestens vier Jahren nicht mehr die Rede sein kann, sind doch sämtliche Fichten abgestorben.

Von Wind und Wetter gefällte „graue Riesen“ liegen wie riesige Mikadostäbchen in den Hängen. Manche werden von anderen, noch einigermaßen verwurzelten Fichten gestützt, andere sind zu Boden gefallen. So manche tote Fichte liegt auf dem Rundwanderweg durch die Mul, was für Wanderer ein beschwerliches Fortkommen bedeutet. Andere Bäume wiederum sind im Stamm abgenickt. Wer hier spazieren geht, reitet oder Fahrrad fährt, muss gute Nerven haben. Denn die Gefahr ist allgegenwärtig.

Das sehen auch Susanne Schmitz und ihr Sohn Johannes aus Kleinkatern so. Und nicht nur sie. So hatte sich etwa zu Jahresbeginn der Landwirt Ernst-Oskar Lambeck aus Schückhausen gemeldet und vor der „lebensgefährlichen“ Situation in der Mul gewarnt. Etwa, wenn die Kronen der dünnen, toten Fichten durch den Wind abbrechen und herabstürzen. Johannes Schmitz berichtet: „Täglich fallen meterhohe Bäume auf Wanderwege; die Gefahr für Menschen steigt zunehmend.“ Er muss es wissen, verbringen er und seine Angehörigen doch viel Zeit in der Mul, außerdem fährt er mit dem Rad durch das Waldgebiet zur Arbeit.

Lesen Sie auch: Der Glaube prägt das Leben des Paares bis heute

Der Wald soll sich zu einer Art Urwald entwickeln

Seine Mutter gesteht: „Ich habe mittlerweile Angst, wenn ich hier spazieren gehe.“ Ihr Sohn zeigt zur Bestätigung hoch in die Kronen der Fichten, wo abgebrochene Äste hängen. Wenn der Wind dort hineinfährt, fallen sie zu Boden. Vor wenigen Wochen waren ihre Pferde mit ihnen durchgegangen, als gleich drei Fichten nacheinander zu Boden gegangen waren. Seit mindestens vier Jahren sei der Fichtenwald dieses Waldbesitzers tot. „Mittlerweile sind die Bäume morsch, an den Stämmen haben sich Pilze gebildet“, berichtet Johannes Schmitz. Susanne Schmitz hat daher Angst, „irgendwann jemanden zu finden, der unter einem Baum liegt“.

Ich habe mittlerweile Angst, wenn ich hier spazieren gehe.

Während in einem großen Teil der Mul – das gut 230 Hektar große Waldgebiet gehört vielen unterschiedlichen Besitzern – regelmäßig umgestürzte und Gefahrenbäumen abgeholzt und angebrochene Äste aus den Kronen entfernt werden, ist dieser Teil ein großes Wirrnis. Allerdings ganz bewusst. Es ist seit Jahren bekannt, dass der Besitzer – dem mit 75 Hektar, andere Quellen sprechen von 100 Hektar, ein Großteil des Waldes in der Mul gehört – in „seinem Wald“ eigentlich niemanden sehen will. Vielmehr soll er in Ruhe gelassen werden, so dass sich eine Art Urwald nach dem Vorbild des Naturparks Berchtesgadener Land entwickelt. Das bestätigt Susanne Schmitz: „Er will alle aus dem Wald heraus haben.“ In früheren Jahren hatte es sogar Handgreiflichkeiten und Drohungen gegeben, was in der Folge ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln nach sich gezogen hatte.

Das Problem aber ist, dass sich durch die gesamte Mul zwischen Großkatern im Süden, Bochen im Westen, Scheideweg im Norden und Röttgen im Osten gleich drei offizielle Wanderweg schlängeln – der A3, der A4 und der A6. Dazu kommt der Bergische Panoramasteig. Zumindest der wird laut Bürgermeister Dietmar Persian freigehalten, weil dafür die öffentliche Hand verantwortlich sei. „Wenn wir Kenntnis etwa von einem umgestürzten Baum haben, kommt der Bauhof heraus und entfernt ihn“, versichert er.

Sollte es brennen, versperren Bäume womöglich den Weg

Die Gefahren sind vielfältig: Johannes Schmitz zeigt auf eine Fichte, deren Bruchkante zum Wanderweg zeigt: „Wenn der Stamm wegrutscht, rutscht er genau auf den Weg.“ Auch verweist er auf die Waldbrandgefahr: „Sollte hier einmal alles brennen, wird eine enorme Hitze entstehen. Dann kommt hier keiner zum Löschen mehr hin.“ Und die nächsten Häuser von Großkatern stünden nur über den nahen Buckel. . .

Für das Ansinnen des Waldbesitzers, dass sich sein eigenes Naturschutzgebiet entwickelt, hat Susanne Schmitz Verständnis: „Ich kann ja verstehen, dass er nicht alle Bäume abholzen will. Aber wenigsten einige, dass sie nicht auf den Weg fallen“, sagt die Hückeswagenerin, die vor 35 Jahren von Lennep bewusst in die Natur von Kleinkatern und der nahen Mul gezogen war. Ihr Sohn betont: „Eine Baumlänge vom Rand weg würde schon reichen.“ Revierförster Heiner Grüter würde sogar die ersten drei Fichtenreihen aus Sicherheitsgründen entfernen lassen, wie er auf Anfrage bestätigt. Aber alle sind sich letztlich einig, dass es schwierig ist, Entsprechendes zu erreichen. Denn der Waldbesitzer ist kaum greifbar.

Hintergrund

2001: Kauf eines Teils der Mul, ein ehemaliger Staatsforst des Landes NRW, durch einen Wuppertaler.

August 2007: Anwohner und Waldbesitzer haben unterschiedliche Interessen. Der Eigentümer schreibt ihnen: „Zur Vermeidung weiterer Konfrontationen erteile ich Ihnen hiermit ab sofort und auf unbestimmte Zeit ein Betretungsverbot meines Eigentums.“

November 2007: Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Ermittlungsverfahren gegen den Waldbesitzer eingestellt. Im Verfahren ging es um den Vorwurf der Nötigung, nachdem eine Anwohnerin gegen ihn bei der Polizei Anzeige erstattet hatte. Ihren Angaben zufolge hatte er ihr an einem Tag im Mai auf einem Weg in der Mul den Weg versperrt. Er habe sie angebrüllt, stehen zu bleiben, sei mit der Motorsäge auf sie zugekommen und habe einen Schutzhelm nach ihr geworfen.

Dezember 2007: Der Waldbesitzer verbietet weiterhin Anwohnern, Reitern und Spaziergängern, die Waldwege zu benutzen. Dabei beruft er sich darauf, dass nach dem schweren Orkan „Kyrill“ Ende Januar im Wald immer noch Lebensgefahr für Spaziergänger bestehe. Und die Verkehrssicherungspflicht liege bei ihm als Eigentümer der Flächen, argumentiert er.