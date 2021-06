Impulse setzen in der Fastenzeit

Kirche

Bei der evangelischen Kirche heißt die Aktion „Sieben Wochen ohne Lügen“, bei der katholischen „7WochenAchtsam“.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Noch sind die Hückeswagener nicht richtig in den jecken Tagen angekommen. Die Hoch-Zeit der diesjährigen Karnevalssession steht bevor, und damit der bisweilen verstärkte Konsum von Alkohol und Süßigkeiten. Doch es ist der Lauf der Dinge, dass die Feierlaune nicht ewig dauert. Denn am Aschermittwoch ist traditionell alles vorbei. Auf die Feier folgt der Kehraus, auf das Zuviel die Abstinenz. Viele Menschen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, lassen in den sechs Wochen der Fastenzeit bis Ostern etwas weg – Alkohol, Süßigkeiten, Kaffee oder Autofahren.

Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt alle Menschen dazu ein, an ihrer Fastenaktion „Sieben Wochen ohne …“ teilzunehmen, die es bereits seit vielen Jahren gibt. Hintergrund ist, sagt der Hückeswagener Pfarrer Reimund Lenth, in der Fastenzeit bewusst auf etwas zu verzichten. So habe eine der ersten Aktionen unter dem Motto „Sieben Wochen ohne Alkohol“ gestanden. Heutzutage seien die Mottos indes vermehrt im gesellschaftlichen Bereich angesiedelt.

Nach „Sieben Wochen ohne Kneifen“ im Vorjahr, steht die diesjährige Fastenaktion unter der Überschrift „Mal ehrlich: Sieben Wochen ohne Lügen“. Dazu gibt es einen aktuellen Fastenkalender mit Sinnsprüchen, Lebensbeschreibungen, Impulsen oder Bibeltexten für die Teilnehmer.

Das Miteinander steht im Vordergrund

In der Fastenzeit treffen sich die Teilnehmer donnerstags um 19 Uhr im KiWie in Wiehagen zum gemeinsamen Austausch über die jeweiligen Impulse der Woche. „Hier steht natürlich das Miteinander im Vordergrund, wir sprechen über unsere eigenen Erfahrungen“ sagt Lenth.

Los geht es am Donnerstag nach Aschermittwoch. Ein wenig anders sieht hingegen das Angebot der katholischen Kirche, respektive des Ehepastorals im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis, aus. Im Vorjahr gab es ein Angebot, das speziell an Paare gerichtet gewesen ist: Unter dem Motto „7WochenMiteinander“ ging es darum, Paaren Impulse zu geben, gemeinsam Zeit zu verbringen, sich Zeit füreinander zu nehmen, miteinander zu reden und der Beziehung bewusst zu werden.

„Die Idee kam super an. Es haben rund 500 Paare aus den beiden Kreisen mitgemacht“, sagt Georg Kalkum, Referent für Ehepastoral im Erzbistum. Deswegen gibt es die Aktion auch in diesem Jahr wieder. „7WochenAchtsam“ ist der Titel, es geht um Achtsamkeit mit der Schöpfung, aber auch um ein achtsames Miteinander in der Ehe oder Beziehung.

Wie im Vorjahr können sich Paare, die gerne teilnehmen möchten, kostenfrei online anmelden und bekommen an den Fastensonntagen einen Brief zugeschickt, der sich inhaltlich mit dem Thema „Achtsamkeit“ befasst. „Die Briefe kann man per Post bekommen, es ist aber auch eine digitale Form möglich, entweder per E-Mail oder per WhatsApp“, erklärt Georg Kalkum.

Der Referent für Ehepastoral freut sich über den Erfolg der Aktion. Der habe dafür gesorgt, dass in diesem Jahr auch die Bistümer Limburg, Freiburg und Rottenburg/Stuttgart mit dabei seien. „Man ist von dort auf uns zugekommen und hat die Idee übernommen. Im Bistum Dresden gibt es in diesem Jahr unsere Vorjahresaktion“, sagt Kalkum.

Katholische Kirche will Paare bewusst ansprechen

Er betont zudem, dass die katholische Kirche alle Paare ansprechen wolle, also bewusst auch solche, die nicht so nah an der Kirche sind. „Wir hoffen, dass unsere Aktion weite Kreise zieht“, sagt Kalkum. Durch die intensive Zusammenarbeit mit den Referenten aus den anderen Bistümern sei zudem die inhaltliche Qualität der Briefe deutlich gestiegen.