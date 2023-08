Im Oberbergischen Kreis steigen die Beratungszahlen

Die steigenden Pflegekosten führen zu mehr Wunsch nach Beratung.

Radevormwald/Oberberg. Die hohen Pflegekosten sind weiter Thema: Der Oberbergische Kreis hat bestätigt, dass die Beratungszahlen in diesem Feld gestiegen sind. „Im Jahr 2021 wurden kreisweit 2523 Menschen beraten, in 2022 waren es 2865 Ratsuchende. Im ersten Halbjahr 2023 setzt sich der Anstieg fort.“

Beraten würden sowohl pflegebedürftige Menschen selbst als auch die Angehörigen. Schwerpunkt in den Beratungen seien regelmäßig die Leistungen der Pflegekasse, die Kostendeckung, wenn die Kassenleistungen nicht ausreichen, und die Organisation der Versorgung und Pflege daheim.

„Die Steigerung der Beratungszahlen ist auf den Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen insgesamt, die komplexen Leistungs- und Versorgungslagen und die steigende Bekanntheit des Beratungsangebotes in den Kommunen zurückzuführen. Mit Pflege konfrontiert benötigen Betroffene oft Hilfe, um ein individuell gutes und tragfähiges Versorgungsarrangement für zu Hause zu erstellen“, teilt die Kreisverwaltung mit. „Können die Kosten für die Versorgung, egal ob ambulant oder stationär, nicht mit den Leistungen der Pflegekasse oder aus eigenen Mitteln gedeckt werden, kommt die Beantragung von Sozialhilfemitteln in Betracht. Dies hat sich im Zuge gestiegener Kosten nicht geändert, führt aber dazu, dass mehr Menschen im Oberbergischen zusätzlich ,Hilfe zur Pflege‘ in Anspruch nehmen müssen.“

Dies lasse sich bereits jetzt an der Zahl der Menschen, die zur Deckung der Kosten im Pflegeheim Sozialhilfe beziehen, ablesen. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Leistungsbeziehenden in stationären Pflegeeinrichtungen im Jahresmittel bei 1090 Personen. In 2022 sinkt der Jahresmittelwert, weil der neu eingeführte Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung die allgemeine Kostensteigerung noch auffängt.

Mehr Anträge auf Sozialhilfefür Pflegeheimkosten

Der Entlastungsbetrag senkt abhängig von der Verweildauer die selbst zu tragenden Pflegekosten. Der Jahresmittelwert beträgt in 2022 noch 985 Personen. In 2023 steigen die Antragszahlen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wieder an, weil die sich fortsetzenden Kostensteigerungen bereits in diesem Jahr über dem Entlastungsbetrag liegen.

In der Regel könne ein Beratungstermin innerhalb einer Woche angeboten werden.

In Radevormwald übernimmt der Trägerverein „aktiv55plus“, Schlossmacherstraße 2, die Beratung. Informationen unter Tel. 02195-9277353 oder per E-Mail: info@aktiv55plus.de s-g