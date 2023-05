Im Backbus lernen Kinder das Backen

Zum 225-jährigen Bestehen seiner Bäckerei lud Jörg von Polheim ein.

Von Stephanie Arens-Licciardi

Der Held des Tages ist eindeutig Bäckman - der kleinste Bäcker der Welt! Mit seinem orangenen Cape und der obligatorischen Bäckermütze flitzt er über den Bahnhofsplatz. Währenddessen duftet es im bunten Backbus nach frischen Brezeln. Zum 225. Jubiläum der Bäckerei von Polheim organisierte Jörg von Polheim für junge Hückeswagener eine besondere Aktion: den Backbus.

Dieser fuhr noch bis vor wenigen Jahren als Sightseeing-Bus durch Berlin. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Eildermann und dem Deutsche Innungsbäcker e.V. führte Michael Weise vom Backbus unter dem Stiftungsmotto „Essen und Wissen“ rund 120 Kinder der fünf Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagsschule (OGS) in die Kunst des Backhandwerks ein.

Kita St. Mariä Himmelfahrt/Am Kamp backt Brezeln

20 Kinder der Katholischen Kindertagesstätte St. Mariä Himmelfahrt/Am Kamp sind die ersten, die Michael Weise auf die Finger schauen und direkt selbst als Nachwuchsbäcker ran dürfen. „Gemeinsam haben wir aus einem Öl-Quark-Teig Brezeln gebacken“, erzählt Weise. Seit sechs Jahren vermittelt er den Kleinsten das A und O des Backens. „Wie wird ein Teig hergestellt, was ist da eigentlich alles drin und was passiert mit dem Teig im Ofen, darum dreht sich die Aktion“, erklärt er. Die Nachfrage sei groß. Themen wie gesunde Ernährung und Kochen lernen, sind nach wie vor gefragt. „Natürlich geht es auch darum, die Tradition des Backhandwerks, vor allem in Zeiten von Schließungen und fehlendem Nachwuchs zu vermitteln.“

Während die Brezeln bei etwa 190 Grad in dem im Bus integrierten Ofen backen, lauschen die Kinder aufmerksam einem Film über Ernährung. „Natürlich geht es neben der Arbeit eines Bäckers in seiner Backstube auch darum zu zeigen, was mit der Nahrung im Körper passiert.“

Das Konzept kommt bei Erzieherin Anke Pier von der Kita Am Kamp bestens an. „Eine wichtige und besondere Aktion, um das Handwerk genauer kennenzulernen, aber auch, um praxisorientiert aufzeigen zu können, wie Brötchen und Brot hergestellt werden“, freut sich die Erzieherin. „Wie fühlt sich ein Teig an; schmecken, riechen, erfahren, das ist uns besonders wichtig, gerade im Hinblick auf die Ernährung der Kita- und Vorschulkinder.“

„Dass wir den Backbus anlässlich unseres Jubiläums nach Hückeswagen holen konnten, freut uns ganz besonders“, so Jörg von Polheim. Hintergründe zu Bäckmans Backbus sowie Tipps rund um gesunde Ernährung und Rezepte unter:

www.bäckman.de