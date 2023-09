Im 175. Jahr des Bestehens verändert sich vieles

Die Spitze bei der Evangelischen Gesellschaft an der Telegrafenstraße verjüngt sich.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Es sind ereignisreiche Zeiten für die Evangelische Gesellschaft für Deutschland. Allerdings ausschließlich im positiven Sinne. Am vergangenen Wochenende feierten alle das 175-jährige Bestehen an drei Tagen und mit mehr als 700 Besuchern aus den etwa 60 Gemeinden – und auch die Grundsteinlegung für den Zehn-Millionen-Euro Um- und Neubau auf dem Gelände an der Telegrafenstraße hat in diesem Rahmen und unter dem großen Applaus der Anwesenden stattfinden können.

Und nicht zuletzt hat man sich an der Spitze verjüngt: Sowohl Direktor Klaus Schmidt als auch Präses Jürgen Schmidt haben sich in den Ruhestand verabschiedet, wobei das Amt des Präses ein Ehrenamt ist. Mit Marco Maier als neuem Direktor und Detlef Schröder als neuem Präses sind die Nachfolger seit Sonntag bereits im Amt.

Jürgen Schmidt, der das Amt als Präses seit 17 Jahren bekleidet hat, wollte eigentlich schon im Vorjahr gehen. „Aber mein Nachfolger hat mich gebeten, noch ein Jahr Zeit zu bekommen“, sagt er. In den 17 Jahren habe er erleben können, wie sich der Verband weiterentwickelt habe. „Es ist für mich ein wichtiges Erleben gewesen, zu sehen, wie Gott am Arbeiten ist. Ich freue mich, dass hier ein tolles Team arbeitet, und ich bin mir sicher, dass es auch in der gleichen Qualität und Freude weiterarbeiten wird“, sagt er.

Aufbruch sei das geltende Stichwort

Sein Nachfolger Detlef Schröder ist 54 Jahre alt und kommt aus Ostwestfalen. Der gelernte Betriebswirt freut sich auf den Neu- und Umbau. „Aber der innere Aspekt ist wesentlich wichtiger, denn sonst haben wir nur Steine. Ich möchte ebenfalls dafür sorgen, die Gemeindegründungen voranzubringen – Aufbruch ist hier ein Stichwort.“

Aufbruch sei auch sein Stichwort, ergänzt Marco Maier. Der 46-jährige bisherige Pastor der Evangelischen freien Gemeinde Kölner Stadtmission in Sülz wird Klaus Schmidt als Direktor nachfolgen. „Aufbruch ist das Anliegen der Zukunft, wir wollen auch inhaltlich in neue Wege investieren und das mit klarem Profil und klaren Werten“, sagt er. Zwar werde er weiter in Köln wohnen, sein Arbeitsmittelpunkt sei aber künftig Radevormwald. „Als Direktor fährt man aber viele tausend Kilometer im Jahr“, ergänzt sein Vorgänger Schmidt. Der 64-Jährige werde der Evangelischen Gesellschaft „in Minijob-Form“ auch künftig noch erhalten bleiben. „Außerdem habe ich schon bis ins Jahr 2025 Referententermine im Kalender stehen – solange man mich da noch hören will, mache ich weiter“, sagt er.