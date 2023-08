Ihre Zusammenarbeit ist zu einem Pilotprojekt geworden

Die Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born arbeiten seit fünf Jahren eng verzahnt.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Bergisch Born. Am Anfang war sogar über eine Fusion nachgedacht worden, doch im Herbst 2017 stand fest: Die Evangelischen Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born streben nur eine pfarramtliche Verbindung an. Vorrangiger Grund war das altersbedingte Ausscheiden von zwei Pfarrern: Die Pensionierungen des Bergisch Borner Pfarrers Reinhard Feyka stand für Herbst 2018, die des Hückeswagener Pastors Martin Haupt-Schott für Herbst 2020 an. Irgendwie musste es weitergehen, und die bisherige Anzahl von Pfarrerstellen – drei in Hückeswagen und eine in Bergisch Born – war nicht mehr machbar. Zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen verfügt auch die Evangelische Kirche im Rheinland nicht mehr über ausreichend Pastoren.

Der Hückeswagener Pfarrer Reimund Lenth erinnert sich an die ersten Gespräche: „Damals schwebte das Damoklesschwert über der Gemeinde von Bergisch Born.“ Denn mit nur etwa 900 Gemeindegliedern bestand die Gefahr der Auflösung oder der Fusion. Dabei besteht die Gemeinde mit ihrer Kirche von 1953 seit Anfang der 1960er-Jahre, zuvor war sie auf die Gemeinden von Hückeswagen, Wermelskirchen und Remscheid aufgeteilt. Schließlich kam die Idee auf, dass beide eine pfarramtliche Verbindung eingehen. „Die Vertreter der Landeskirche waren letztlich offen dafür“, sagt Lenth. Das Ganze ist inzwischen sogar so etwas wie ein Pilotprojekt bestätigt seine Bergisch Borner Kollegin Dr. Anke Mühling.

Vertretungen, gemeinsamer Konfi-Unterricht und gemeinsame Gottesdienste gehören dazu

Bergisch Born erhielt nach dem Weggang von Feyka eine halbe Pfarrerstelle, die als vierte Pfarrerstelle in Hückeswagen angesiedelt war. Abgetreten ist sie aber an die Borner Gemeinde, die sie auch finanziert. „Es war dann ein Riesenglück, dass eine junge Frau ausgerechnet in diesem Kreis aus familiären Gründen eine halbe Stelle gesucht hat“, sagt Lenth mit Blick auf die Bewerbung von Anke Mühling, die im September 2019 aus einer kleinen niedersächsischen Gemeinde ins Bergische zog. „Das war göttliche Fügung“, wirft die Pfarrerin und Mutter einer Tochter lächelnd ein.

Die pfarramtliche Verbindung beinhaltet aber auch einige organisatorische Gemeinsamkeiten. So wird der Konfirmandenunterricht einvernehmlich von den Pfarrern vorgenommen, es gibt Vertretungen im Urlaub und bei Krankheit, bei Beerdigungen, Trauungen und anderen Amtshandlungen.

Das fünfjährige Bestehen der pfarramtlichen Verbindung wird am 13. August mit einem gemeinsamen Gottesdienst und Fest gefeiert.

Warum die Kooperation noch enger werden muss

„Was in Bergisch Born passiert, motiviert uns in Hückeswagen“, versichert Lenth mit Blick vor allem auf das ehrenamtliche Engagement. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil sich die beiden Hückeswagener Pfarrer – neben Lenth noch Klaus-Peter Suder – im Frühjahr 2028 in den Ruhestand verabschieden. Schon jetzt gehen die Verantwortlichen davon aus, dass für beide Gemeinden dann nur noch 1,5 Stellen zur Verfügung stehen. „Bis dahin muss unsere Kooperation noch weiter gestärkt sein“, betont Lenth. Das das geht, hätten die vergangenen fünf Jahre bewiesen. So zeigt sich Anke Mühling „sehr zufrieden“ über die Kooperation. Und die Pfarrerin ist sich sicher: „Die Gemeindeglieder in Bergisch Born sind glücklich, dass sie ihre Eigenständigkeit behalten konnten.“

Festtag zur Feier der Kooperation am Sonntag

Was: Festtag an der Pauluskirche zum fünfjährigen Bestehen der pfarramtlichen Verbindung der Evangelischen Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born.

Wann: Sonntag, 13. August, ab 10 Uhr.

Programm: Ab 10 Uhr wird in der Pauluskirche ein Gottesdienst gefeiert, im Anschluss gibt es vor der Kirche einen Imbiss. Um 13 Uhr startet eine Wanderung auf den „Bergischen Streifzug 2“ rund um die Wupper-Vorsperre. Ab etwa 14 Uhr wird der CVJM Hückeswagen an der Pauluskirche Waffeln anbieten – das CVJM-Café zieht daher für diesen Tag vom Gemeindezentrum Lindenberg an die Pauluskirche um. Den Abschluss bildet um 17 Uhr in der Pauluskirche ein Mitsingkonzert mit dem Kammerchor „Vocale“.