Ihre Liebe hält seit 65 Jahren

„Hallenpapst“ Gerd Hugo und seine Frau Gisela feiern heute Eiserne Hochzeit.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Wenn Gerd und Gisela Hugo von der Tagespflege nach Hause kommen, liegt meistens ein schöner Tag hinter ihnen. „Heute haben wir wieder sehr viel gelacht“, berichten die beiden 88-Jährigen. Seit zehn Monaten besuchen sie die Einrichtung der Diakonie regelmäßig zweimal pro Woche und genießen die Unterhaltung und die Gemeinschaft. „Die lassen sich da immer etwas einfallen, es ist wirklich toll“, betont Gerd Hugo. Am heutigen Dienstag, 15. August, steht jedoch ein anderes, ganz besonderes Programm auf dem Kalender des Ehepaars – die Feier der Eisernen Hochzeit.

Kennengelernt haben sich Gerd Hugo und Gisela Wolzenburg, wie sie mit Mädchennamen hieß, in Wuppertal-Elberfeld. „Meine Schulfreundin war mit seinem Bruder befreundet“, kann sich die Jubilarin noch gut an das erste Treffen erinnern. Gerd Hugo ist in Lüttringhausen geboren und mit zwei Brüdern in Elberfeld groß geworden. Seine heutige Ehefrau stammt aus Elberfeld und ist die älteste von neun Geschwistern.

Schnell verliebte sich das Paar ineinander. „Mit ihren schönen langen Haaren sah sie aus wie Soraya“, schwärmt der Jubilar noch heute von seiner jungen Braut. Nach einem Jahr folgte die Verlobung, nach zwei Jahren wurde Hochzeit gefeiert - am 15. August 1958 im Elberfelder Standesamt, einen Tag später in der Herz-Jesu-Kirche in Elberfeld. Beim Auszug aus der Kirche standen etliche Fußballjungen in Trikots Spalier für das glückliche Brautpaar.

Die Heirat hatte auch einen ganz praktischen Zweck: „Ohne Trauschein bekam man keine Wohnung“, erklärte Gerd Hugo lachend. Dass das Ja-Wort dennoch Bestand hat, zeigt sich am Ehejubiläum nach nunmehr 65 gemeinsamen Jahren. Toleranz sei das Wichtigste für eine beständige Ehe, sind die Jubilare überzeugt.

Am ersten Hochzeitstag (1959) lag Gisela Hugo im Krankenhaus, da drei Tage zuvor Sohn Manfred geboren wurde. 1962 kam Tochter Brigitte zur Welt. Mittlerweile kann sich das Paar an fünf Enkeln und sechs Urenkeln erfreuen. In jungen Jahren arbeitete Gisela Hugo im Labor des Wuppertaler Chemikers und Lackfabrikanten Dr. Kurt Herberts. Ihre Leidenschaft war und ist das Singen – früher im Kirchenchor, später nur noch beim Radiohören.

Während sich die zweifache Mutter um die Erziehung der Kinder und den Haushalt kümmerte, war ihr Ehemann sowohl beruflich als auch sportlich aktiv. Als Mittelstürmer des BV 85 Wuppertal stand er zunächst als aktiver Fußballer auf dem Platz, ab 1966 auch als Schiedsrichter. „Er lebte auf dem Fußballplatz und war jeden Sonntag weg“, berichtet seine Frau.

+ Das Paar heiratete in der Herz-Jesu-Kirche in Elberfeld. Die Jungs des Fußballvereins standen vor der Kirche Spalier. © privat

Als strenger, aber gerechter Schiedsrichter hatte er später auch Spiele der Spielvereinigung Radevormwald gepfiffen, bei denen sein eigener Sohn mitgespielt hat. Auch in der Vorstandsarbeit und als erster Vorsitzender der Spielvereinigung Radevormwald engagierte sich der Familienvater. Der berufliche Werdegang von Gerd Hugo ging vom Blumenbinder und Kaufmann im Blumengroßhandel über den Außendienst der Ladenkette Coop bis zum Jugend- und Sportamt der Stadtverwaltung, wo er als Hallenwart für die beiden Schulsporthallen an der Hermannstraße verantwortlich war. „Ich habe 20 schöne Jahre mit den Kindern gehabt“, sagt der Rentner, der unter dem liebevollen Spitznamen „Hallenpapst“ bekannt ist. „Weil ihm die Hallen heilig waren“, fügt Gisela Hugo hinzu. Nach Eintritt in den Ruhestand engagierte sich Gerd Hugo ehrenamtlich als Bürgerbusfahrer.

Seit fast 50 Jahren (1974) lebt die Familie nun in Radevormwald – zunächst am Studberg, seit elf Jahren in direkter Nähe zur Innenstadt. Die erste Reise nach Österreich und Italien unternahm das Paar schon vor seiner Hochzeit. „Mit den Kindern waren wir oft auf dem Bauernhof am Bodensee, und unser letzter Urlaub war in Wittbek bei Husum“, zählt der 88-Jährige auf.

Mittlerweile ist das Paar aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so mobil. Dennoch: Auf die hübsch bepflanzten Blumenkästen auf dem Balkon wollen der gelernte Florist und seine Frau auf keinen Fall verzichten. „Bei der Auswahl des Fernsehsenders lasse ich aber meine Frau gewähren“, sagt Gerd Hugo. „Außer wenn Fußball läuft“, kontert sie lachend.

Ganz ohne Meinungsverschiedenheiten seien die 65 Ehejahre nicht verstrichen. „Man muss auch Krisen ausstehen können“, sind sich die Jubilare einig. Sie sind glücklich, dass sie sich haben. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit erleben sie auch mit den Nachbarn im Haus und in der Tagespflege.

Feiern konnte die Familie schon immer gut: „Zu meinem 60. Geburtstag kamen 120 Leute“, erinnert sich Gerd Hugo. Die Eiserne Hochzeit wird kleiner ausfallen: „Wir werden mit der Familie essen gehen“, kündigen die Jubilare an.