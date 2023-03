Ihre Kunst entsteht aus der Freude am Zufall

In Stadtbibliothek sind Acrylbilder von Silvia Maurer zu sehen.

Der Wunsch von Michaela Schmitz, die beim Amtsantritt als Leiterin der Stadtbibliothek mehr Ausstellungen in der Bücherei an der Friedrichstraße zeigen wollte, ist in Erfüllung gegangen: Der Raum im 1. Stock ist zu einer Art Galerie geworden. Nach Skizzen der Grafikdesignerin Wiebke Windhagen und Acrylbildern von Michael Neuber sind nun Werke der Hobbykünstlerin Silvia Maurer zu sehen: Eine Auswahl ihrer Acrylbilder wird bis Ende Mai ausgestellt.

Ihren Jugendtraum, Modezeichnerin zu werden, konnte sich die gebürtige Hückeswagenerin nicht erfüllen. Ihre Lust an Farben und ihre Kreativität hat sie sich dennoch nicht nehmen lassen. „Schon als kaufmännische Angestellte hatte die heute 73-Jährige gemalt, fotografiert und mit anderen Materialien experimentiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Vor 15 Jahren schenkte ihr ein Freund Farben und Leinwand, seither hat sich Maurer der Acrylmalerei verschrieben.

Was sie antreibt, ist auch die Freude am Zufall. Denn wenn die Künstlerin vor der weißen Leinwand steht, weiß sie nie, welches Ergebnis dabei herauskomme. In ihrem Keller stehe ein Rollwagen mit Malmaterialien, berichtet Silvia Maurer. Wenn sie ihren „Antonius“, wie sie ihn liebevoll nennt, jedoch ins Wohnzimmer holt, wird ihre Wohnung oft Wochen lang zum Atelier.

Bislang waren ihre Werkenur im Internet zu sehen

Nach Stationen in Köln, Tegernsee, München und Nürnberg hat es Silvia Maurer vor fünf Jahren zurück in ihre Heimatstadt gezogen. Sie freut sich, mit dem Ausstellungsraum der Stadtbibliothek in der historischen Tuchmachervilla einen atmosphärisch so schönen Rahmen gefunden zu haben, um ihre Acrylgemälde, die bis jetzt nur im Internet zu sehen und zu kaufen sind, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Angeschaut werden können die Werke zu den Öffnungszeiten der Bücherei. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist montags und donnerstags, jeweils 14 bis 19 Uhr; dienstags und freitags, jeweils 8 bis 13 Uhr; 1. Samstag eines Monats, 10 bis 12 Uhr. -büba-