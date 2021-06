Sieben Projekte im Bergischen Wasserland werden gefördert

3-Städte-Depot erhält Zuschlag

+ © büll Ehrenamtler im 3-Städte-Depot: Für ein Museumsprojekt soll jetzt Fördergeld fließen. © büll

Leader fördert zu 65 Prozent das geplante Bildungsprojekt „Sinnliche Technik-MINT“. Jetzt erfolgt eine Prüfung durch die Bezirksregierung.

Am vergangenen Montag wählte der Vereinsvorstand von „Leader Bergisches Wasserland e. V.“ aus elf bis zum 10. März eingegangenen Bewerbungen die Projekte aus, die seiner Meinung nach am meisten zu den Zielen der Region beitragen. Sieben Projekte im Bergischen Wasserland werden mit jetzt insgesamt 411 527,45 Euro gefördert.

Dieses Mal erhielt der Verein Bewerbungen aus allen acht Kommunen des Bergischen Wasserlandes. Zur Umsetzung der Projekte wäre eine Förderung von 676 567 Euro nötig gewesen. Demgegenüber stand ein Budget von 475 000 Euro.

Nach einer mehrstündigen Beratung der Bewerbungen wurden auch das Museums- und Bildungsprojekt „Sinnliche Technik-MINT“ vom Verein 3-Städte-Depot für regionale Industriegeschichte in Wipperfürth, Hückeswagen und Wipperfürth ausgewählt.

Gefördert werden sollen auch die Kunsthaltestellen in Wipperfürth

Die anderen sechs Projekte sind: „Biesfeld schafft multifunktionalen Dorfplatz“ von der IG Biesfeld in Kürten; die „Wasser verbindet-Ausstellung zur Wasserlandschaft Dhünn“ vom Verein Bergische Wasserkompetenz „Region :aqualon“ in Wermelskirchen; die „Kunsthaltestellen in Wipperfürth und seinen Kirchdörfern“ vom Kunstbahnhof Wipperfürth; das Projekt „Integration und Inklusion vor Ort durch Sport“ des Turnverein Odenthal-Blecher 04 e. V.; das Projekt „Ambulante Kinderschutzhilfe“ des DRK Oberberg und die „Mitfahrerbänke Ösinghausen“ vom Turnerbund Groß-Ösinghausen/Burscheid.

Die ausgewählten Bewerber sind in diesem Jahr ausschließlich gemeinnützige Vereine und erhalten daher eine Förderquote von 65 Prozent auf ihre Projektkosten.

Der Rest des Leader-Budgets, rund 63 500 Euro, werde nun für zukünftige Aufrufe verwendet.

Alle ausgewählten Projekte werden jetzt als Nächstes von der Bezirksregierung Köln geprüft und erhalten – bei positiver Prüfung – einen Zuwendungsbescheid.

Und: Alle Bewerber mit nicht geförderten Projekten werden von den beiden Regionalmanagern zu alternativen Förderprogrammen beraten.

Hintergrund: Das europäische Förderprogramm „Leader“ fördert die Entwicklung des ländlichen Raums. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 28 Leader-Regionen. Leader ist eine französische Abkürzung und meint übersetzt die „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Die Mittel für die Projektförderung stammen zu 80 Prozent von der Europäischen Union und zu 20 Prozent vom Land NRW. ms

Weitere Informationen dazu unter www.leader-bergisches-wasserland.de