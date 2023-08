„Ich war die einzige Konstante“

Ute Thiele ist die erste und bislang einzige Küsterin des 1983 in Radevormwald erbauten Bonhoeffer-Hauses.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Wenn Ute Thiele durch das Gemeindehaus geht, fühlt sie sich nicht, wie so viele andere Gemeindemitglieder, zu Gast. Die 62-Jährige ist hier zu Hause. Sie kennt jeden Winkel wie kein Zweiter. Die Radevormwalderin ist die erste und bislang einzige Küsterin des 1983 erbauten Bonhoeffer-Hauses in der Ludwig-Beck-Straße 4. Von Anfang an war sie dabei, als noch die Reste der Baustelle entfernt werden mussten und das Haus eingerichtet wurde. Das Geschirr, sagt sie lächelnd, durfte sie damals aussuchen.

Ute Thiele war Anfang 20 und frisch verheiratet, als sie von Pfarrer Wolfgang Motte das Angebot als Küsterin erhielt. „Ich war zu dem Zeitpunkt seit sieben Jahren in meinem Beruf als Floristin beschäftigt.“ Thiele war seit ihrer Kindheit in der Gemeinde verwurzelt, besuchte die Jungschar, übernahm als Jugendliche Verantwortung als Helferin. Die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz, der ihr parallel die Gründung einer Familie ermöglichte, schien ihr zu jenem Zeitpunkt perfekt.

„Mein Mann und ich wollten ja auch Kinder haben und spätestens als Mutter hätte ich meinen Job als Floristin aufgeben müssen.“ Familie und Beruf ließen sich als Küsterin besser vereinbaren, dachte sie. Das Gemeindehaus wurde ihr zweites Zuhause: „Ich habe die Erstreinigung nach dem Bau gemacht“, erinnert sich Thiele lächelnd und schüttelt mit Blick auf die lange Fensterfront den Kopf. „Das würde ich heute nicht mehr machen. Alle Fenster waren so voller Kleber. Das war schon viel Arbeit. Aber ich durfte auch viel mitgestalten.“

Ute Thiele und ihr Ehemann waren 1983 die allerersten, die die neu gebaute Dienstwohnung bezogen. „Das war schon toll, in ein komplett neues Haus einzuziehen.“ Der anfänglichen Freude folgte jedoch eine gewisse die Ernüchterung. „Die ersten Jahre waren besonders anstrengend“, erinnert sich Thiele. „Vielleicht waren wir damals einfach zu jung.“ Die Ansprüche des damaligen Presbyteriums waren hoch.

Doch die schönen Momente als Küsterin des Bonhoeffer-Hauses überwiegen. „Meine Kinder sind hier aufgewachsen, haben hier Fahrradfahren und Schlagzeug spielen gelernt.“ Viele Feste und Versammlungen wurden in dem Haus gefeiert. „Pfarrer Motte initiierte das Seniorencafé, organisierte viele Vortragsreihen.“

Als Motte 1997 zurücktrat, kam Pastor Potthoff für zehn Jahre nach Radevormwald. „Für mich war das mit Abstand die schönste und intensivste Zeit“, sagt Thiele rückblickend. „Pastor Potthoff war ein echter Motor für die Gemeinde. Er gründete neue Kreise und neue Leute fanden den Weg zu uns. Es gab Hausaufgabenhilfe, Kinderbetreuung und auch das Kaffeetrinken wurde aufrechterhalten und auf die ganze Siedlung ausgeweitet“, erzählt Thiele mit funkelnden Augen. Viel Bewegung und viel Leben zog ins Haus ein und Thiele durfte Gastgeberin sein, die Besucher verpflegen, für ein heimeliges Ambiente sorgen.

Für den Nachfolger Potthoffs, Pfarrer Witthöft, der von 2007 bis 2013 die Gemeinde leitete, sei es nicht leicht gewesen, in diese Fußstapfen zu treten. Pastor Haak habe nur ein kurzes Gastspiel in der Gemeinde gehabt. Nach einem Jahr ging er und Pastor Jeschke übernahm 2014. Nach neun Jahren wird auch er Radevormwald verlassen und zu einer Gemeinde in Velbert wechseln. „Jeder Pfarrer hat seine Vorstellungen und Wünsche“, sagt Thiele. Die Arbeit der Pfarrer in der Gemeinde trage mal mehr, mal weniger Früchte. Vergleichbar seien sie nicht, weil sich auch die Zeiten verändern.

Die Aufgaben als Küsterin hätten sich ebenfalls mit den Jahren verändert. Damals ging es um Reinigung und Instandhaltung des Hauses. Bei Feierlichkeiten und Versammlungen bereitete sie die Räume vor, rückte Tische und Stühle zurecht, dekorierte, kochte Tee und Kaffee und servierte Schnittchen. Ohne ihren Mann, betont Ute Thiele, hätte es nicht funktioniert. Er habe tatkräftig mitgeholfen.

Heute gehört auch viel Büroarbeit zum Küsterdasein dazu: 2007 besuchte Thiele einen Computerkurs, lernte Belegungspläne anzulegen und die ganzen Abrechnungen ins System einzupflegen. Früher habe es dafür die Gemeindeverwaltung gegeben.

Bereut habe es sie es nie, das Angebot von Pfarrer Motte angenommen zu haben. Die guten Momente überwiegen. Die vielen Begegnungen und Menschen, die sie in der Zeit schätzen und lieben gelernt hat. „Ich habe viele Menschen kommen und gehen gesehen. Ich war die einzige Konstante, die immer noch hier ist.“ Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von Ute Thiele und dem Bonhoeffer-Haus gab es am Sonntag einen Gottesdienst an der Ludwig-Beck-Straße mit anschließendem Umtrunk.