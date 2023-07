„Ich kann in Reimen denken“

Heinz-E. Klockhaus, Schriftsteller & Textdichter, feiert am Montag seinen 85. Geburtstag – hier mit seinem aktuellen 19. Buch „Der letzte Tizian und die Expertise“.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Einige der Liedtexte, die Nicole, Heino, Andy Borg oder aktuell Ronny Weiland singen, sind in der Schloss-Stadt entstanden. Sie stammen aus der Feder von Heinz-Eckhard Klockhaus. Am kommenden Montag wird er 85 Jahre alt. Mehr als 3000 Liedtexte, Fachbücher und Romane, aber auch Musicals und unzählige Gedichte hat er verfasst. Heinz-E. Klockhaus schreibt seit seiner frühesten Jugend, wobei ihm die Ideen bis heute nicht ausgehen. „Ich könnte fünf Bücher gleichzeitig anfangen“, sagt er und lacht.

Geboren wurde Klockhaus 1938. Er wuchs mit seinem Bruder in Gelsenkirchen auf, bis das Elternhaus von einer Bombe getroffen und zerstört wurde. Auf einem Kohlenzug wurde die Familie nach Minden gebracht. „In Porta Westfalica hatte ich die schönste Kindheit.“ Als sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, baute der in der ehemaligen Heimat ein neues Haus.

1961 heiratete Klockhaus die Schneidermeisterin Käthe Marquardt. Er absolvierte eine Lehre als Industriekaufmann beim Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk (RWE), wo er 16 Jahre blieb. Nach einer Stelle als Kaufmännischer Leiter mit Prokura in Bochum und bei Heidfeld in Remscheid begann er 1977/1978 im Remscheider Klinikum. „Zu der Zeit wurde die kaufmännische Buchführung in Krankenhäusern eingeführt“, erzählt er. Die Arbeit hatte das Ehepaar nach Hückeswagen verschlagen.

Erst nach dem Eintritt in den Ruhestand mit 58 Jahren begann Klockhaus mit dem Schreiben von Fachbüchern, doch schon vorher wurden seine Fachartikel in betriebswirtschaftlichen Zeitungen veröffentlicht. „Damit habe ich aufgehört, als ich nicht mehr im Thema war, und dann mit Belletristik angefangen“, sagt er. Schon mit Mitte 30 habe er Liedtexte und Gedichte geschrieben: „Aber nur für die Schublade und für meine Frau.“ Auch Büttenreden zählten dazu. „Im Karnevalsverein habe ich meine Frau kennen- und lieben gelernt.“ Zwei Töchter, ein Sohn und ein Enkelkind sind aus der Ehe entstanden. Seit 2008 ist der Hückeswagener Witwer.

Mitte der 1970er-Jahre las er ein Inserat, mit dem Texte für ein Musikalbum gesucht wurden. „‚Mädchen aus Lyon‘ war mein erster Liedtext.“ 1978 gab es dann schon so viele Lieder von ihm, dass er einen eigenen Chanson- und Liederabend für die Deutsche Krebshilfe initiierte. Die Uraufführung fand im Hückeswagener Parktheater, die eigentliche Aufführung in Ratingen statt. Er selber hatte damals zwei Texte im Sprechgesang vorgetragen. „Ich kann keinen Ton halten“, erklärt er und lacht.

„Ich kann mittlerweile in Reimen denken“, verrät Klockhaus. Liedtexte hat er auch für Chöre geschrieben, ohne dass auch nur ein Chortext abgelehnt wurde. Er freut sich darüber, wenn er seine Liedtexte im Fernseher oder Radio hört. Er ist dankbar und froh, dass er eine schwere Erkrankung vor fünf Jahren überstanden hat. Dass er nicht so gut auf den Beinen ist und schlecht Luft bekommt, schreibt der ehemalige Kettenraucher sich selbst zu.

Sein aktuelles Buch „Der letzte Tizian und die Expertise“ ist in diesem Jahr erschienen. Zettel und Kugelschreiber liegen immer am Bett bereit. Reich geworden sei er mit seinen Texten nicht. „Es ist aber eine gute Aufbesserung der Rente“, räumt er ein.