Hüttenzauber ist kreativer geworden

Weihnachtsmarkt

Die 13. Ausgabe des Weihnachtsmarktes litt unter dem Regen, zog aber dennoch Schaulustige an.

Von Sven Schlickowey

Schlussendlich war das Wetterglück vermutlich einfach aufgebraucht. Nach einem fast regenfreien Altstadtfest und einem sonnenverwöhnten Martinsmarkt konnte es ja nicht ewig so weitergehen. Und so war das letzte große Fest des Jahres, der Weihnachtsmarkt Hüttenzauber, ziemlich verregnet. Selbst wenn es, wie am Samstagnachmittag, mal trocken blieb, pfiff ein nasskalter Wind. Diesmal hatten die Hückeswagener also kein Glück - vielleicht auch, weil es die 13. Ausgabe war.

Doch der Bergische an sich und die Hückeswagener im Besonderen kann natürlich mit Regen umgehen. Das zeigte sich schon beim Fackelzug zur Eröffnung am Freitagabend. Nahezu stoisch schritten Weihnachtsmann und Christkind durch Markt- und Islandstraße. Und mit ihnen gut 50 Bürgerinnen und Bürger. Zwar knubbelten sich an den beiden Folgetagen die Besucher nicht gerade in der City, trotzdem war an den Buden und Ständen meist was los. Und die, die sich trotz Wetters aufgerafft hatten, schienen ihr Kommen nicht zu bereuen.

Wie so oft macht es die Mischung. Profis stehen neben Vereinen und anderen Institutionen, dazu haben sich die Einzelhändler zahlreiche Aktionen ausgedacht. Das Angebot im Bereich Kunsthandwerk und Handarbeit reicht von geschmackvoll bis kitschig und das Angebot an Essen und Trinken ist auch immer abwechslungsreicher und kreativer geworden. Die Fußballer des SC Heide mit heißem Caipirinha, Rönsahler Bier, Grünkohl fürs Kinderdorf, Baumstriezel, Crepes von der Gotteshütte und natürlich Glühwein.

Bäckermeister Jörg von Polheim backte persönlich seine legendären Krapfen, die Schützen hatten Currywurst dabei und der Imkerverein zeigte, dass man mit Honig auch warme Getränke zaubern kann. Schräg gegenüber hatten sich sogar Wipperfürth niedergelassen, um ihre Hückeswagener Nachbarn mit einer wilden Mischung aus Möhreneintopf und Hot Aperol zu versorgen. „Wir waren ja schon letztes Jahr hier”, berichtet Dennis Schmitz von der Snow Pirates Wipperfürth.

Stangenherd von Reinhard Mohncke war ein Hingucker

Der Sportverein, dessen Mitglieder neben Skifahren auch zusammen kegeln gehen, versucht jedes Jahr auf zwei Weihnachtsmärkten vertreten zu sein - auch und vor allem, um Geld für „Bampangi ya mono“, die Hilfsorganisation des Wipperfelder Arztes Dr. Berndt Otte, zu sammeln. Weil sich aber in Wipperfürth die Einzelhändlervereinigung ESW und mit ihr einer der beiden Weihnachtsmärkte aufgelöst hat, suchte man nach Alternativen. „Da sind wir halt nach Hückeswagen gegangen”, sagt Schmitz.

Einer der vielen Hingucker des Hüttenzaubers war sicherlich Reinhard Mohncke, der auf seinem altertümlichen Stangenherd Waffeln zugunsten der Islandtafel backte. Das bringe Geld für den gemeinnützigen Verein, so Mohncke, und zudem Aufmerksamkeit. „Ich mach ein bisschen Show, weil ich gehört habe, dass die Islandtafel dringend Mitarbeiter braucht.” Ob so wirklich Ehrenamtler gefunden wurden, ist noch nicht raus. Aufgefallen ist es aber auf jeden Fall. „Die Leute bleiben stehen, vor allem die älteren”, erzählt Mohncke. “Viele kennen sowas ja noch von ihren Eltern.”

HÜTTENZAUBER ETABLIERT Der Hüttenzauber ist überregional als Besonderheit anerkannt. „Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt hat ein gehobenes Niveau. Es entsteht ein einheitliches Bild durch Holzhäuschen. Es werden nur hochwertige Produkte angeboten, keine Billig– und Massenware.“ wird der Hüttenzauber auf www.weihnachtsmarkt-deutschland.de beschrieben.

Reinhard Mohncke selber kannte den Stangenherd, oder „Küchenhexe” wie er ihn nennt, früher nur als Schmuck-Gegenstand. „Wir hatten so einen als Deko in der Wohnung stehen. Irgendwann habe ich ihn einfach angefeuert. Tragen kann man den nicht, der wiegt so viel wie ein Klavier.” Dafür funktioniert er aber völlig unabhängig. Auch vom Wetter. Und vom Wetterglück.