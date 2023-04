Das Zentrum soll noch bunter werden

Stadtmarketing sucht Sponsoren für Blumenampeln.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Das Stadtmarketing möchte das Zentrum noch bunter machen. „Schon des Öfteren wurde der Wunsch aus dem Einzelhandel und von Anwohnern geäußert, dass mehr bunte Blumen der Innenstadt guttun würden“, berichtet Monika Zöller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings.

Deswegen sollen im kommenden Sommer Blumenampeln an den Laternenmasten in der Innenstadt aufgehängt werden, wie es etwa bereits in Wipperfürth und Wermelskirchen der Fall ist. Verschönern sollen sie die Haupteinkaufsbereiche am Bahnhofsplatz, Etapler Platz, an der Island- und der Marktstraße.

Das Aufhängen solcher Blumenampeln sei dabei in der Regel noch recht einfach, versichert Monika Zöller. „Die Ampeln wollen aber auch gepflegt und gegossen werden, damit die Blumen ihre volle Pracht entfalten können.“ Das gehe aufgrund der Höhe der Ampeln natürlich nicht mit einer einfachen Gießkanne.

Um die Pflege sicherzustellen, hat das Stadtmarketing eine Firma engagiert, die die Blumenampeln nicht nur bepflanzt, im Frühjahr auf- und im Herbst wieder abhängt, sondern auch die Pflege über das Jahr übernimmt. Sie kommt aus den Niederlanden und pflegt seit Jahren schon die Blumenampeln in Wermelskirchen. „Die Blumen werden gedüngt und regelmäßig gegossen, so dass ein ansprechendes optisches Erscheinungsbild über den ganzen Sommer gewährleistet ist“, versichert die Geschäftsführerin.

Wie teuer ist eine Blumenampel pro Jahr?

Stadtmarketing und Stadtverwaltung werden einige Blumenampeln selbst finanzieren. Um aber den ganzen Bereich der Innenstadt zu dekorieren, werden noch Sponsoren gesucht, die eine Patenschaft für eine oder mehrere der Blumenampeln übernehmen. Anschaffung und Pflege kosten 230 Euro pro Jahr.

„Das Stadtmarketing würde sich freuen, wenn sich Unternehmen, Händler, Vereine, Organisationen oder Privatpersonen melden würden, die die Patenschaft für eine Blumenampel übernehmen möchten“, sagt Monika Zöller.

Interessierte können sich per E-Mail an stadtmarketing@hueckeswagen.de oder telefonisch unter Tel. (02192) 88101 oder -102 melden.