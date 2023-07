Hückeswagens Wirte schlagen Alarm

Die Überlegung, den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie zum Jahresende wieder anzuheben, stößt nicht gerade auf Gegenliebe.

Von Theresa Szorek und Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Pandemie, Lockdown, Inflation und Fachkräftemangel haben der Gastronomie in Hückeswagen in der vergangenen Zeit ordentlich zugesetzt. Jetzt stehen die Gastwirte, Café- und Imbissbetreiber vor einer neuen Herausforderung, könnten doch auf sie zum Jahreswechsel zusätzlich zu niedrigeren Einnahmen in letzter Zeit durch zögerliche Kundschaft und Inflation höhere Ausgaben zukommen. Die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf sieben Prozent, die als Sofortmaßnahme gegen das Restaurantsterben beschlossen worden war, soll zum 1. Januar 2024 auslaufen. Dann soll wieder der alte Mehrwertsteuersatz gelten.

Wie dieser bemessen wird, ist nicht immer leicht zu durchschauen. Denn für Restaurants, Cafés und Imbisse gelten unterschiedliche Regeln. Auch einzelne Nahrungsmittel und Getränke werden, je nach Zusammensetzung, individuell besteuert. Seit ihrer Einführung gibt es bei der Mehrwertsteuer Unterschiede zwischen regulärem und ermäßigtem Steuersatz, weil sogenannte Grundnahrungsmittel günstiger angeboten werden sollen als Luxusartikel. Unsere Redaktion hat sich bei einigen Gastronomen in der Stadt umgehört.

Restaurants:Ein Betrieb wird als Restaurant klassifiziert, wenn er entsprechend möbliert ist und vor Ort gespeist werden kann. Es gilt eine Steuer von 19 Prozent. Gerichte zum Mitnehmen und Lieferdienste unterliegen dagegen dem niedrigeren Steuersatz von sieben Prozent – es sei denn, es handelt sich um ein Luxus-Nahrungsmittel wie Kaviar.

Dirk Hansmann, Betreiber des Restaurants „Aquamarin“ im Bürgerbad, stellt das Steuersatz-Wirrwarr nicht vor nennenswerte Herausforderungen, wohl aber die drohende Erhöhung ab dem kommenden Jahr. „Der unterschiedliche Steuersatz ist seit eh und je so. Da muss man die Kirche im Dorf lassen: Wenn die Getränke weiter so besteuert werden, wie jetzt, könnte man damit leben“, sagt er. „Aber wenn ab dem nächsten Jahr alles zwölf Prozentpunkte teurer wird, müssen wir das an den Kunden weitergeben.“ Und dann würden sich viele Leute überlegen, ob sie es sich überhaupt noch leisten können, essen zu gehen, befürchtet er. Anders als in der Großstadt sei man in kleinen Orten auf seine Stammkunden angewiesen. Durch die steigenden Kosten beim Heizen und Einkauf seien zurzeit im Betrieb keine großen Gewinne da. „Dafür, dass jetzt ausgerechnet die Gastronomie gemolken werden soll, habe ich kein Verständnis“, kritisiert Hansmann. „Wir beschäftigen viele Menschen, zurzeit haben wir drei Auszubildende. Wenn die Kosten erhöht werden, könnte es sein, dass Menschen entlassen werden müssen.“

Der Pächter des Restaurants „Zum Justhof“, Volker Kanschik, hat sich um die Erhöhung der Mehrwertsteuer bisher hingegen noch keine großen Gedanken gemacht. „Wir haben im Moment andere Probleme, wie den Fachkräftemangel und die Inflation. Die Preissteigerung als solche würde dann leider sowieso an den Kunden weitergegeben werden müssen“, macht er deutlich.

Für Kolpinghaus-Wirt Walter Milone steht fest: „Es wäre schon nicht verkehrt, wenn es noch etwas länger fortgesetzt werden würde. Denn es hat uns schon geholfen.“ Die reduzierte Mehrwertsteuer sei ja den Gastronomen zugekommen. Eine Auflage, diese an die Kunden weiterzugeben, habe es nicht gegeben. „Die Maßnahme war einfach und hat unmittelbar geholfen“, versichert Milone. Dabei sei die Situation in der Gastronomie alles andere als einfach. „Wir hatten in den vergangenen Monaten mehrere Erhöhungen beim Bierpreis. Ich habe meiner Kundschaft aber versprochen, diese nicht weiterzugeben. Das hat aber nur funktioniert, weil ich eine so gute Beziehung zu meinem Lieferanten habe. Wir haben uns das geteilt – und beide geblutet“, sagt Milone. Wie es zum Jahreswechsel weitergehe, wisse er noch nicht. „Wir kalkulieren bei den Speisen schon sehr knapp, und von irgendetwas müssen wir auch leben. Es kann also gut sein, dass wir um eine Preisanpassung im nächsten Jahr nicht herumkommen werden.“

Maik Wickesberg von der Gaststätte "Beverblick“ ist ebenfalls der Ansicht, dass es besser wäre, wenn die reduzierten Steuersätze weiter verlängert würden. „Es ergibt gerade in der aktuellen Zeit meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn, wo ohnehin schon alles teurer wird. Die Leute haben heute auch nicht mehr so viel Geld übrig, und irgendwo muss dann auch mal Schluss sein.“ In seinen Augen sei es für die Gastronomie nicht zielführend, jetzt wieder zwölf Prozentpunkte auf die Mehrwertsteuer aufzuschlagen.

Cafés: Nicht nur die Verfügbarkeit von Sitzmöglichkeiten entscheidet über den Mehrwertsteuersatz. Auch die Zusammensetzung der Lebensmittel, die verkauft werden, hat eine Auswirkung darauf. Beispielsweise werden Getränke mit einem Milchanteil von mehr als 75 Prozent geringer besteuert, weil Milch als Grundnahrungsmittel klassifiziert wird. So kann es vorkommen, dass für einen Milchkaffee weniger Steuern fällig werden als für einen Filterkaffee oder einen Cappuccino mit Hafermilch. Pflanzliche und laktose- und glutenfreie Produkte unterliegen nämlich dem regulären Steuersatz, weil sie verarbeitet wurden.

„Wir finden das natürlich sehr schade, wenn es so kommen sollte“, sagt Tanja Zolli vom Eiscafé Friuli. Noch sei es ja nicht sicher. „Und unsere Verbände setzen sich sehr dafür ein, dass die Reduzierung auf sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer für Speisen vielleicht doch noch verlängert wird.“ Tanja Zolli jedenfalls hofft und glaubt, dass sie die Anhebung nicht an die Kundschaft weitergeben müsse. „Aber wer weiß schon, was in einem halben Jahr wieder passiert sein wird.“

Sabine von Polheim kann dem Thema beruhigt entgegenblicken. „Wir haben, ebenfalls irgendwann während der Corona-Zeit, beschlossen, den Café-Betrieb einzustellen und stattdessen eine Verkaufsecke mit Bergisch-Pur-Produkten eingerichtet. Deswegen betrifft uns die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer jetzt nur noch bei einigen dieser Produkte und dem Coffee to go“, sagt sie. Das halte sich aber in sehr überschaubaren Grenzen und sei kein Grund, sich aufzuregen. „Mein Mann muss sich als Landesinnungsmeister allerdings trotzdem aufregen – für die Betriebe mit Café-Bereich, die das natürlich auf ganz anderer Ebene trifft.“

Für die Mitarbeiter der Bäckerei Steinbrink werde sich wohl nichts verändern, sagt eine Beschäftigte: „Wir sind ja nur Angestellte der großen Kette.“

Imbisse: Bei Imbissen ist ausschlaggebend, ob Sitzmöglichkeiten vorhanden sind. Ganz gleich, ob diese vom Betreiber aufgestellt worden sind oder nicht. Gibt es keine Sitzmöbel, gilt der niedrigere Steuersatz für Grundnahrungsmittel, also sieben Prozent. Sind welche vom Besitzer aufgestellt worden, werden 19 Prozent fällig.