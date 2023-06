Hückeswagens „letzter Fußgänger“ ist tot

Der langjährige CDU-Ratsherr und stellvertretende Bürgermeister Hans Willi Kuech ist gestorben.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Hans Willi Kuech hatte zwei Markenzeichen: Die Fliege, die er immer bei wichtigen und festlichen Anlässen trug. Und er war „Hückeswagens letzter Fußgänger“. So bezeichnete sich Kuech immer gerne, hatte er doch nie einen Führerschein gemacht.

Zur Arbeit bei Klingelnberg, wo er 46 Jahre als technischer Angestellter arbeitete, und ins Rathaus ging der langjährige CDU-Ratsherr von der Kaiserhöhe aus immer zu Fuß. Zu den Sitzungen der politischen Gremien in Gummersbach wurde er gefahren. Am 13. Juni ist Kuech, der erst im Mai von der DLRG-Ortsgruppe für seine 65-jährige Mitgliedschaft geehrt worden war, im Alter von 86 Jahren gestorben.

Über den Förderverein, der sich ab Ende der 1960er Jahre für die Errichtung eines Hallenbads bemüht hatte, war Kuech mit der Lokalpolitik in Berührung gekommen. 1968 trat er in die CDU ein, bereits ein Jahr später holte er mit 57 Prozent der Stimmen sein erstes Direktmandat für den Stadtrat. Acht Mal war Kuech anschließend in seinem Wahlbezirk direkt gewählt worden. „Die Reserveliste musste ich nie in Anspruch nehmen“, hatte er 2008 mit einem Schmunzeln gesagt. Mit Ablauf der Legislaturperiode im Herbst 2009 schied Kuech auf eigenen Wunsch aus allen kommunalpolitischen Ämtern aus: Er war 40 Jahre in der Kommunalpolitik, 25 Jahre im Kreistag und zehn Jahre stellvertretender Bürgermeister.

Den Abschied aus Amt und Würden hatte Kuech seiner Frau Hildegard versprochen. Sie und die erwachsenen vier Kinder hatten häufig auf Ehemann und Vater verzichten müssen. „Die Familie hat das immer mitgetragen, sonst wäre es auch nicht gegangen“, versicherte Kuech vor 15 Jahren. Die Familie war folgerichtig auch dabei, als der Hückeswagener 1989 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Kuech war jemand, der gerne im Mittelpunkt stand und dessen Meinung gehört werden sollte – getreu dem Motto: „Tue Gutes und rede drüber“. So sorgte er Anfang 2014 für ein mittleres politisches Erdbeben, als er nach gut 45 Jahren aus „seiner“ CDU austrat.

Stolz dürfte der Mann mit der Fliege aber zurecht sein auf sein langjähriges politisches Engagement für „sein“ Hückeswagen. So hatte Kuech schon Anfang der 2000er Jahre gefordert, den Radweg entlang des Beverteichs bis zur Einmündung nach Reinshagensbever zu verlängern. Es sollte zwar etwas dauern bis zur Realisierung, aber daraus wurde ein drei Kilometer langer Radweg bis Beverdamm. Seine Freigabe Anfang 2022 hatte er noch mitbekommen.

Die Beisetzung des Verstorbenen im Kolumbarium der Johanniskirche hat bereits im engsten Kreis stattgefunden.