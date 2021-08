Hückeswagenerin hilft jungem Forscher

Bildung

Stefan Kemmerich (14) hat bei „Jugend forscht“ gewonnen. Unterstützt wurde er bei den Vorbereitungen von Dr. Silke Wolff.

Von Heike Karsten

Die Sieger des 52. Bundesfinales von „Jugend forscht“ wurden jetzt in Erlangen gekürt. Ausgezeichnet wurden Deutschlands beste Jungforscher und deren Spitzenleistungen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Darunter war auch Stefan Kemmerich, der die neunte Klasse des St.-Angela-Gymnasiums in Wipperfürth besucht, an dem auch viele Hückeswagener Schüler unterrichtet werden. Der Lindlarer überzeugte die Jury mit seiner Studie über Bärtierchen im Bereich Biologie.

Bei einer AG forschen die Schüler nach eigenen Interessen

Seine Forschung unternahm Kemmerich bei der Jugend-forscht-AG am St.-Angela-Gymnasium. Für einen 14-Jährigen sicherlich keine leichte Aufgabe, weiß die Hückeswagenerin Dr. Silke Wolff. Als Chemikerin und ehemalige Schülerin des St.-Angela-Gymnasiums leitet sie, gemeinsam mit Lehrer Dr. Alois Dederichs, die Jugend-forscht-AG. Durch ihren eigenen Einsatz als Jurorin in einem anderen Bundesland konnte sie die Teilnehmer auf diese Aufgabe vorbereiten, ihnen bei der Erstellung der Poster helfen und die mündliche Präsentation üben. „Ich versuche, die Schüler zu ermutigen, eigene Ideen auszudrücken und auch investigative Fragen der Jury zu verteidigen“, sagt Silke Wolff, die in Hückeswagen die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ organisiert. Das Niveau des Wettbewerbs sei so hoch, dass schnell der Verdacht aufkomme, dass sich Lehrer und Eltern eingebracht hätten. Daher sei eine überzeugende Präsentation besonders wichtig.

BÄRTIERCHEN PROJEKT Kemmerich untersuchte das Vorkommen von Bärtierchen in Moosen, in denen der Wassergehalt oft extrem schwankt. Er stellte fest, dass insbesondere Licht und Feuchtigkeit die Zusammensetzung der Bärtierchen-Gemeinschaften bestimmen. TIERE Die weniger als einen Millimeter großen Lebewesen mit acht Beinen können extreme Trockenzeiten in einem todesähnlichen Schlaf überleben. Dazu reduzieren sie den Wassergehalt ihres Körpers auf ein Minimum und regeln ihren Stoffwechsel herunter.

Als Jurorin kennt die Hückeswagenerin die Bedingungen und Konditionen des Wettkampfs, selbst hat sie einen Bundeswettbewerb jedoch noch nicht erlebt. „Was die Teilnehmer und Stefan gemacht haben, ist wirklich klasse“, sagt die Chemikerin, die die AG-Schüler mittlerweile im zweiten Jahr betreut. Derzeit experimentieren vier Schüler mit unterschiedlichen Interessen in den Bereichen Technik und Naturwissenschaften. Die Forschungsthemen suchen sich die Schüler selbst aus. Stefan Kemmerich: „Ich bin ganz zufällig auf die Bärtierchen gestoßen und habe gemerkt, dass in der zoologischen Forschung nur wenig darüber bekannt ist.“ In seinem Elternhaus in Lindlar hat der 14-Jährige ein Labor eingerichtet, um das Verhalten der winzigen Tierchen mit Hilfe des Mikroskops zu erforschen. Die schriftliche Auswertung seiner Studie schickte er zum Wettbewerb ein. Später musste er vor einer Jury sein Projekt präsentieren. „Es ging darum zu demonstrieren, welche Methoden ich angewandt habe, und zu welchen Ergebnissen ich dabei gekommen bin“, erzählt der Schüler.

Chemie und Biologie sind die Lieblingsfächer des Schülers, der später in die Forschung gehen möchte. Er siegte bereits 2016 beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“. Bei „Jugend forscht“ gilt das Mindestalter von 15 Jahren. Die Qualität seiner Arbeit war jedoch so hoch, dass die Jury sie beim Regionalwettbewerb hochgestuft und damit seine Teilnahme ermöglicht hatte.