Hückeswagener wagen sich mutig aufs Eis

Der Beverteich war im Winter beliebt bei Schlittschuhläufern. In dieser Woche geht es um Dessous im Forum.

Von Karsten Mittelstädt

Früher war nicht nur mehr Lametta, früher war es auch kälter und die Winter knackiger. So wird es jedenfalls gern erzählt und irgendetwas scheint auch dran zu sein. Wann war der Beverteich an der Bevertalstraße das letzte Mal so zugefroren, dass sich Wagemutige aufs Eis wagten? Denn genau um diesen Teich ging es beim historischen Foto in der vergangenen Woche. Einige Leserverwechselten den Ort und glaubten, es handele sich um die zugefrorene Bever.

Unter anderem Annegret Pütz hat sofort erkannt, dass es sich um den Beverteich handelt, der unter anderem vom Wasser gespeist wird, das aus der Bever angelassen wird. „Ich war da im Winter oft mit den Kindern“, sagte Annegret Pütz, die sich auch an Jahre erinnerte, als sie sogar auf der zugefrorenen Bever war. Dort knackte aber das Eis manchmal so, dass alle, die drauf waren, sofort zum Rand gingen.“

+ Eislaufen auf dem Beverteich war im Winter beliebt, wenn auch verboten. Das kümmerte in den 1990er Jahren aber kaum jemand. Foto: RGA-Archiv © Draheim

Schöne Erinnerungen verbindet auch Peter Maresch mit dem historischen Foto, das der RGA in der vergangenen Woche aus dem Archiv geholt hat. Es zeigt den Beverteich am 19. Februar 1994, als die Eisfläche so dick war, dass sich viele Menschen aufs Eis trauten. „Freigegeben wurde die Eisfläche meines Wissens nie“, sagt Maresch, der ebenfalls mit seinen Kindern auf dem Beverteich Eislaufen übte. Von offizieller Stelle freigegeben wurde die Eisfläche nicht, denn eigentlich ist der Aufenthalt in dem Bereich verboten, weil es Landschaftsschutzgebiet ist. Das störte aber erlebnishungrige Hückeswagener nicht, die sich freuten, wenn der Teich, der außer am Auslauf nicht besonders tief ist, zugefroren war. „Wann das genau war, weiß ich nicht mehr, ich weiß aber noch, dass die Jungs mit Stöcken Eishockey gespielt haben.“ Eistockschießen oder Schlittschuhlaufen fand auch auf dem Johannisteich statt. Und in besonders kalten Wintern, wenn es länger frostig war, war auch die Bever Ziel von Eisläufern. „Wir haben in einem Jahr erstmal eine etwa 10 Zentimeter dicke Schneeschicht weggeschoben, damit wir Eislaufen konnten“, erzählt Maresch.

Passiert ist ihnen zum Glück nichts, denn ungefährlich ist der Gang aufs Eis besonders an der Bever nicht. Der Wupperverband weist jedes Jahr, wenn die Talsperre zuzufrieren droht, auf die Gefahr hin.

Da die Bever Brauchwassertalsperre ist und dazu dient, den Pegel in der Wupper konstant zu halten, kann auch im Winter Wasser abgelassen werden. Zwischen Eisschicht und Wasser bilden sich dann Hohlräume. Zwar wird die Wuppertalsperre heute im Wesentlichen für die Regulierung der Wupper genutzt, schwankende Pegelstände seien in der Bever aber nie auszuschließend.

Gar nicht kalt dürfte es im Forum gewesen sein, als bei einer Veranstaltung Damen in Dessous über einen Laufsteg gingen. Um welche Veranstaltung handelt es sich?