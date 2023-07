Erfolgsmodell hatte eine verrückte Premiere

Geschwommen wurde bei der Premiere am 17. August 1982 – einem Dienstag – von der DLRG-Wachstation an der „Zornige Ameise“ 650 Meter bis zum Überlauf am Beverdamm. Dort ging’s dann auf die dort irgendwie abgestellten Fahrräder. Alles war noch provisorisch.

Nach vierjähriger Pause findet am 13. August wieder der Triathlon des ATV statt – Zu diesem Anlass blicken wir noch einmal auf die Historie des Wettbewerbs zurück.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Am Anfang wusste keiner so recht, auf was er sich da einlassen würde. Weder Organisatoren noch Starter. Wie denn auch? Diese neue Sportart war erst vier Jahre „alt“. Zudem mutete sie derart verrückt an, dass es schon einiger nicht minder „Verrückter“ bedurfte, überhaupt auf die Idee zu kommen, einen Ausdauer-Wettkampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen zu veranstalten.

Dass damals, vor mittlerweile 41 Jahren, selbst die Organisatoren noch unsicher waren, ist an der Ausschreibung des „Hückeswagener Triathlons“ zu erkennen, dem sicherheitshalber in Klammern noch der Hinweis „Vielseitigkeits-Ausdauerwettkampf“ hinzugefügt wurde. Darin heißt es: „Voraussetzung für die Teilnahme ist für jeden eine durch Training erworbene gute körperliche Verfassung. Dieser Wettbewerb ist kein Spaziergang, aus dem Stegreif läßt er sich nicht absolvieren.“

Ein paar Amerikaner hatten es auf Hawaii vorgemacht

54 Teilnehmer, darunter acht Frauen, wollen selbst das erfahren, was amerikanische Soldaten 1978 nach einer Art Wette aus der Taufe gehoben hatten: schwimmen, radeln und laufen hintereinander weg. Am 17. August 1982, einem Dienstag, um 17 Uhr, gehen die ersten Ironmen und Ironwomen eines ATV-Triathlons an der DLRG-Station nahe der Zornigen Ameise an den Start. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Denn auch wenn der Wettbewerb in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie (2020/2021) und organisatorischer Probleme (2022) ausgefallen war, so gilt er doch immer noch als ältester Triathlon Deutschlands. Wenige Woche vor der Premiere hatte es zwar einen solchen in Essen gegeben, der wird dort aber nicht mehr veranstaltet.

Einige Monate zuvor, es ist 1981: Irgendwo in einem Hückeswagener Wohnzimmer läuft ein Fernsehgerät. Zu sehen sind „verrückte Amis“, die schwimmen, radeln und laufen. Nacheinander und in Extremen: 3,8 Kilometer kraulen durch den Pazifik vor Hawaii, 180 Kilometer auf dem Rad durch die Lavafelder der Insel und zum Abschluss noch ein Marathonlauf. Alles bei Gluthitze. Der Sportbegeisterte etliche tausend Kilometer entfernt im Bergischen ist sich sicher: „Was die Amis können, können wir auch.“ Damit war dem ersten ATV-Triathlon der Weg bereitet. Jürgen Dickentmann, einer der Initiatoren, erinnerte sich später: „Das war ein Wahnsinn!“ Doch Hückeswagen ist ein idealer Austragungsort: die Bever-Talsperre fürs Schwimmen, die Gemeinde- und Kreisstraßen entlang der Wipperfürther Neye-Talsperre, der Ortschaft Egen und an der Bever fürs Radfahren und die Straßen und Gehwege bis zum Sportplatz sowie die Wupper-Vorsperre fürs Laufen. Die Anfänge waren noch recht unbedarft. Fahrradständer? Gab es nicht. Die Räder – Gisela Knautz vom Tennisclub Blau-Rot hatte noch einen Einkaufskorb vorne montiert, andere Starter fuhren mit Satteltaschen – wurden einfach irgendwo angelehnt oder mit Hilfe des Ständers auf die Kreisstraße am Beverdamm gestellt. Dort, gegenüber dem Parkplatz, wurde aufs Rad gewechselt. Dann ging’s über Oberlangenberg bis Schwenke, von Rädereichen über die B 483 bis zum Sportplatz.

+ Jürgen Weyer (Kegelclub Fidele Brüder) kam mit der Siegerin Ute Bagdaschwilli (TBH) ins Ziel. Sie war die Beste von acht Frauen. © dd

Damals gewannen Hans-Rainer Spychala und Ute Bagdaschwilli

Niemand war vor 41 Jahren auf das, was ihn erwartete, vorbereitet. Und das kostet Jens Bäumchen vom RSC Wipperfürth an diesem Dienstag den fast schon sicheren Sieg: Der mit Armin Bilz vom TBH jüngste Teilnehmer im Feld – der älteste war Jost Kurz, Jahrgang 1928 – schwimmt und radelt allen davon. Er ist so schnell, dass der Streckenposten am Mühlenweg seine Arbeit noch nicht aufgenommen hat – und Bäumchen radelt daher weiter bis zum Hallenbad. Durch diese „Ehrenrunde“ kommt er lediglich als 25. ins Ziel. Den Namen des Siegers des Premiere-Triathlons dürften nur eingefleischte Fans kennen: Hans-Rainer Spychala von Rot-Weiß Wuppertal bewältigt die 650-Meter-Schwimmdisziplin bis zum Überlauf am Beverdamm, die 22 Kilometer auf dem Rad und den 5500-Meter-Lauf in 1:18,05 Stunden als Schnellster. 17 Sekunden zurück kommt mit Andreas Knecht vom TBH der beste Hückeswagener ins Ziel. Schnellste Frau ist Ute Bagdaschwilli (TBH), die zeitgleich mit Wolfgang Huß (RSV 09) und Jürgen Weyer (Kegelclub Fidele Brüder) in 1:34,15 Stunden ins Ziel läuft.

+ Der Führende Jens Bäumchen verfuhr sich, weil er zu schnell war – und radelte ins Brunsbachtal statt zum Sportplatz. © d

Die Zeiten werden mit der Stoppuhr gemessen und im Ziel vom Zeitnehmer an jemanden durchgegeben, der sie notiert. Doch schon bei der Neuauflage des Wettkampfs ein Jahr später gibt’s eine Innovation: Seit 1983 werden die Zeiten nach jeder Disziplin gemessen. Der ATV-Triathlon ist seitdem viel professioneller geworden – das ist schon an den Radständern zu sehen. Aber ohne die 54 „Verrückten“ und ehrenamtlichen Helfer der ersten Stunde wäre der ATV-Triathlon wohl längst in der Versenkung verschwunden. So aber ist er – neben dem in Nizza – der älteste Wettkampf dieser Art in Europa.

Hintergrund

Auflage: Der Triathlon in Hückeswagen am 13. August ist die 38. Auflage. Wäre er nicht drei Mal hintereinander ausgefallen, würde er bereits zum 41. Mal ausgetragen. So viele Wettkämpfe gibt es in ganz Europa nur sehr wenige.

Wettkämpfe: Angeboten werden am zweiten Sonntag im August ein Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) und die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen/40 Kilometer Rad fahren und 10 km Laufen). Dazu werden gut 300 Starter der NRW-Liga erwartet.

Ziel: Entgegen erster Planungen wird das Ziel nun doch, wie üblich, auf dem Sportplatz Schnabelsmühle aufgebaut. Weil die Sanierungsarbeiten des Kabinengebäudes erst am 14. August beginnen, wird der Schulhof der Montanusschule nicht als Zieleinlauf genutzt.