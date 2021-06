Hückeswagener reisen auch in unsicheren Zeiten

Interview

+ © Langer Rita Langer leitet bereits seit 16 Jahren das TUI ReiseCenter in Hückeswagen. © Langer

Für den Sommerurlaub geben viele Menschen mehr Geld aus als früher. Türkei ist der Verlierer unter den Zielen.

Von Jennifer Preuß

Bei kaltem Wetter wünschen sich viele in den Strandurlaub. Macht sich das bei Ihnen im Reisebüro bemerkbar?

Rita Langer: Das ist wetterunabhängig. Im Januar kommen immer viele Kunden, um den Sommerurlaub zu planen. Der Januar ist einer der besten Monate. Egal, ob Schnee liegt oder nicht.

Umstrittene Politik in der Türkei, eine unsichere Lage in Ägypten und Terror in Frankreich: Wohin kann man noch reisen?

Langer: Überall hin. Es hat alles mit der persönlichen Einstellung zu tun. Ich persönlich würde zur Zeit nicht in die großen Städte, wie zum Beispiel Istanbul in der Türkei reisen. Hinzu kommt, dass viele auch mit der Politik Erdogans nicht einverstanden sind, und dennoch gibt es einige Türkei-Buchungen. Meist sind es Reisende, die jedes Jahr in der Türkei Urlaub machen und sagen, man müsse die Familien dort unterstützen, die auf Tourismus angewiesen sind. Man muss aber sagen, dass die Türkei insgesamt schlechter läuft als in den Vorjahren. Nutznießer ist zum Beispiel Spanien. Das Land wird sehr oft gebucht. Generell sind die Hückeswagener reisefreudiger denn je. Trotz allem.

Den Hückeswagener zieht es also nach Mallorca?

Langer: Das kann man so nicht sagen. Alternativ geht es auch nach Island, Irland, Schottland, und auch Fernreisen sind sehr beliebt. Die Reiseziele der Kunden sind sehr vielfältig geworden. Und das Geld scheint da zu sein.

Reisen in die Vereinigten Staaten gehören nicht gerade zu den Schnäppchen. Das klingt, als würden die Hückeswagener mehr Geld für ihren Urlaub ausgeben.

Langer: Ja, die Kunden geben mehr Geld aus. Vor einiger Zeit war das noch anders. Da suchten die Kunden vor allem preiswerte Reisen. Heute geben sie nicht nur mehr aus, sie fahren auch öfter weg.

Kreuzfahrten werden verstärkt nachgefragt. Gibt es das Vorurteil also nicht mehr, dass Kreuzfahrten älteren Menschen vorbehalten sind?

Langer: Bei den Kreuzfahrten haben wir ein starkes Plus von 80 Prozent verzeichnet. Das Bild hat sich gewandelt. Diese Reisen haben mit „Das Traumschiff“ nichts zu tun. Das Publikum ist gemischt. Je nach Tour sind Hunderte Kinder mit an Bord. Eine Kreuzfahrt ist eine Pauschalreise und wird als Alternative gerne auch von Familien genommen, die während des Urlaubs unterhalten werden wollen.

Haben Sie einen Geheimtipp? Einen besonderen Ort?

Langer: Ein Traum sind die Seychellen. Aber die Reise kostet natürlich ein paar Euro mehr. Ich verkaufe gerne Reisen auf die wunderschöne Insel Mauritius. Ich war selbst oft da. Die Insel ist sehr vielseitig: Es sind gastfreundliche Menschen, es gibt Wasserfälle, Tempel und tolle botanische Gärten. Außerdem gibt es einen Direktflug dorthin. Das ist natürlich ein Vorteil.

Was wird eher gebucht: Ausland oder Deutschland?

Langer: Ganz klar das Ausland. Kaum einer kommt ins Reisebüro, weil er eine Reise innerhalb Deutschlands buchen will. Dafür schauen sie ins Internet. Dabei gibt es tolle Deutschland-Pakete von den Reiseveranstaltern. Viele Büros kämpfen damit, dass Inlandsreisen kaum gebucht werden. Wenn, dann sind es meist Reisen zu Musicals. Hamburg mit „Der König der Löwen“ und Berlin mit „The Blue Man Group“ sind die Klassiker.

Haben die Kunden Angst vor dem Weltgeschehen? Was nehmen Sie wahr?

Langer: Die Kunden sagen mir nur, wohin sie nicht wollen: Türkei, Ägypten und Tunesien. Man muss die Entscheidung alleine für sich fällen. Letzten Endes ist Terror überall auf der Welt. Wie wir gesehen haben, können auch auf einem Weihnachtsmarkt schlimme Dinge passieren.