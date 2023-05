„Hückeswagener Köpfe“: Blick hinter die Pose

Fotograf Hans-Dieter Schmitz bereitet eine neue Ausstellung im Kultur-Haus Zach vor

Von Brigitte Neuschäfer

Im 17. Jahrhundert hat der schlesische Arzt, Lyriker und Theologe Angelus Silesius ein Kurzgedicht geschrieben, das bis heute philosophische Diskussionen befördert: „Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht.“ Wird das Wesen eines Menschen, also das, was ihn einzigartig und besonders macht, in seinem Gesicht sichtbar oder doch wenigstens für einen kurzen Moment erahnbar für andere? In der Porträtfotografie geht es letztlich immer genau darum, jenseits von Pose das Wesen, den Kern eines Menschen erkennbar zu machen. Das ist es, was berührt und letztlich Beziehung schafft.

Ein Besuch in der neuen Ausstellung des Hückeswagener Fotografen Hans-Dieter Schmitz wird viele berührende Momente bereit halten, denn darin dreht sich alles um die neue Begegnung mit mehr oder minder bekannten oder gar vertrauten Gesichtern. Für „Hückeswagener Köpfe“ hat Schmitz Bilder von Menschen zusammengestellt, die viele aus dem Stadtbild kennen.

Manche gehören zur Prominenz wie der Hückeswagener Politiker und ehemalige Justizminister Peter Biesenbach oder der frühere Bürgermeister Uwe Ufer. Andere sind oder waren nicht unbedingt prominent; aber doch bekannt in der Stadt: Friedel Pfeiffer als charismatischer Begründer der Gefährdetenhilfe Scheideweg oder Marianne Vollbrecht, die sich über Jahrzehnte mit ganzem Herzen ehrenamtlich in den Dienst des Deutschen Roten Kreuzes stellte. Achim Mettler als Zugführer, Spielwarenhändler Uwe Heinhaus, Altbürgermeisterin Agnes Biciste, der unvergessene Mundart-Autor Franz Mostert, der frühere Stadtdirektor Hans-Jürgen Pauck, Klaus Manns als Schützenchef... Etwa 30 Hückeswagener „Charakterköpfe“ werden ab Sonntag, 4. Juni, in der Ausstellung im Großformat zu sehen sein.

Es ist ein buntes Kaleidoskop ganz unterschiedlicher Menschen, die auch für eine Vielfalt von Hückeswagener Geschichten und Erinnerungen stehen. Allen Bildern gemeinsam ist, dass die Fotos nicht gestellt, nicht „passend gemacht“ wurden, sondern sich aus der jeweiligen Situation heraus entwickelt haben. Es sind Momentaufnahmen, entstanden auf der Suche nach dem Besonderen, dem individuell Einzigartigen in der Mimik des Porträtierten, eben dem zutiefst Wesentlichen.

Die ersten der gezeigten Fotos hat Schmitz schon in den 1980er Jahren aufgenommen. „Damals war ich quasi der Jäger, der einfach interessante Live-Porträts machen wollte. Heute sehe ich mehr das, was mir charakteristisch an einem Menschen erscheint“, erzählt der Fotograf, der als junger Mann aus einem Dorf in der Eifel nach Hückeswagen kam. Hier machte er seine Ausbildung zum Elektriker, später dann per Fernstudium eine Fotografen-Lehre mit Abschlussprüfung an der Bundesfachschule für Fotografie in Hamburg. Seit fast 40 Jahren ist Hans-Dieter Schmitz, der lange auch als Pressefotograf für den RGA gearbeitet hat, als selbstständiger Fotograf mit Atelier in Wiehagen tätig. Eine erste Porträt-Sammlung mit Fotos ehemaliger Busatis-Mitarbeiter und damit früherer Kollegen zeigte er in einer Ausstellung 2009.

Jüngere Ausstellungen waren anderen Themenschwerpunkten gewidmet, so 2021 seine Bilder von „Hückeswagener Ecken und Kanten“ mit besonderen Blickwinkeln auf die Stadt, die inzwischen für Hans-Dieter Schmitz zur Heimat geworden ist. Die „Hückeswagener Köpfe“ sind ein bisschen wie eine Fortsetzung davon, sind es doch letztlich immer die Menschen, die eine Stadt mitsamt ihren Ecken und Kanten prägen.

Vernissage: Die neue Ausstellung wird mit einer Vernissage am Sonntag, 4. Juni, 11 Uhr, im Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7, eröffnet – von einem der „Hückeswagener Köpfe“: Peter Biesenbach führt ins Thema ein.

„Heute sehe ich mehr das, was mir charakteristisch an einem Menschen

erscheint.“

Hans-Dieter Schmitz