Hückeswagener Judoclub wird digitaler

JC Mifune kann über eine EU-Förderung Laptops anschaffen.

Hückeswagen. Der Hückeswagener Judoclub (JC) Mifune hat einen bedeutsamen Schritt in Richtung digitaler Transformation gemacht, um die Vereinsarbeit zu optimieren. Hat doch der Hückeswagener Judoclub als Teil der Digitalisierungsoffensive für gemeinnützige Sportorganisationen in Nordrhein-Westfalen Fördermittel für die Anschaffung von neuen Laptops erhalten, die die Arbeit des Vorstands und des Vereins unterstützen sollen. Das teilt Kassiererin Katharina Mörike in einer Pressemitteilung mit.

Über den Kreissportbund Oberberg erhielt der Verein jetzt Fördermittel in Höhe von 1248 Euro. „Diese finanzielle Unterstützung ermöglichte die dringend benötigte technische Ausstattung, die umgehend nach der Bewilligung beschafft wurde“, berichtete Katharina Mörike.

Allerdings mussten die Mittel vom Verein vorfinanziert werden, da die Auszahlung voraussichtlich erst im Januar kommenden Jahres erfolgen wird.

Durch die Anschaffungen soll der Breitensport gestärkt werden

Das Land NRW geht einen entscheidenden Schritt zur Förderung des Breitensports im Zeitalter der Digitalisierung: Im Rahmen der Initative Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe („React-EU“) Initiative, das die Bewältigung der Corona-Pandemie und ihre sozialen Auswirkungen unterstützt und gleichzeitig die Vorbereitung auf eine grüne, digitale und stabile wirtschaftliche Erholung vorantreibt, werden Mittel für die Digitalisierung des Breitensports bereitgestellt.

Diese sind für den Landessportbund und seine gemeinnützigen Sportorganisationen vorgesehen. Das Hauptziel besteht laut Katharina Mörike darin, gemeinnützigen Sportvereinen die Möglichkeit zu bieten, moderne digitale Einrichtungen anzuschaffen und somit den Breitensport nachhaltig zu stärken.

Die unterstützten Projekte reichen dabei von der Anschaffung von Computern und Präsentationssystemen über Steuerungstechnik für energetische Modernisierungen bis hin zu digitalen Zugangs- und Schließsystemen.

Beim JC Mifune können auch Sportler mit Handicap Judo lernen

Die Verantwortlichen des JC Mifune zeigen sich derweil hocherfreut über diese Entwicklung „und blicken gespannt auf die weitere digitale Transformation, die den Verein in die Zukunft führen wird“, betont das Vorstandsmitglied.

Der 1975 gegründete Verein legt großen Wert auf Vielfalt und Inklusion, nun freut er sich „auf eine vielversprechende digitale Zukunft“.

Wer beim JC Mifune die Judo-Kampfkunst erlernen will, kann in die Turnhalle der Realschule an der Kölner Straße kommen. Kinder ab sechs Jahre trainieren donnerstags von 17 bis 18.45 Uhr, Jugendliche und Erwachsene von 19 bis 21 Uhr. Das ID-Judo-Training für Sportler mit Handicap ist freitags von 18 bis 19.45 Uhr.

Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Eddy Tscheschlog unter Tel. 02192-4473 oder mobil unter 0151-28847732. büba

