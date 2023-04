Zwei Termine zum Blutspenden

10. und 17. Mai in der Realschule.

Hückeswagen. Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, wird doch Blut jeden Tag aufs Neue benötigt. „Und ist das benötigte Ziel an Blutspenden heute erreicht, fängt der Blutspendedienst morgen wieder bei null an zu zählen“, teilt Stephan David Küpper, Sprecher des Blutspendedienstes West, mit.

Allein dieser ist werktäglich auf etwa 3000 bis 3500 Blutspendende angewiesen, um hunderte Krankenhäuser in der Region mit Blutpräparaten versorgen zu können.

Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können dabei leider keine Reserven aufgebaut werden. So sind die roten Blutkörperchen (Erythrozyten) 42, die Blutplättchen sogar nur bis zu vier Tage haltbar.

Küpper wirbt daher auch wieder für die beiden nächsten Termine in Hückeswagen: An den Mittwochen 10. und 17. Mai, jeweils von 15 bis 19.30 Uhr, können Spendenwillige dann in der Realschule, Kölner Straße 53, jeweils einen halben Liter Blut spenden.

Weil inzwischen auch der Stamm an Stammspendern schrumpft, ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu der Werbeaktion „Blutspender werben Blutspender“ auf. Dies bedeutet: Wer bei den nächsten Terminen Freunde oder Kollegen mitbringt, die die Blutspende zum ersten Mal ausprobieren, bekommt dafür einen Regenschirm direkt bei dem Termin überreicht.

Wer an einem der beiden Termine im Mai Blut spenden möchte, sollte sich aber vorab unter www.blutspende.jetzt einen Termin für den Aderlass reservieren. „So kann jeder ohne Wartezeit Blut spenden“, versichert David Küpper. büba