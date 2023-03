Hückeswagen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Polizei

+ © Polizei Der beschädigte Wagen. © Polizei

Es entstand hoher Sachschaden.

Hückeswagen. Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Hückeswagen: Am Dienstag um 12.42 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer in der Straße „In der Fuhr“ einen geparkten Wagen.

Der Unfallversucher entfernte sich vom Unfallort in unbekannte Richtung - ohne, dass er seine Personalien hinterlassen hatte.

Der beschädigte, schwarze Pkw wurde an der vorderen Fahrerseite sichtbar gestreift. Auch der Spiegel, der los an Kabeln herunterhing, wurde beschädigt. Weitere Beschädigungen zogen sich über die gesamte Fahrerseite des Fahrzeugs.

Die Polizei sucht aufgrund der Unfallflucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Das Verkehrskommissariat Wipperfürth ist unter folgender Nummer zu erreichen: Tel. (0 22 61) 8 19 90.