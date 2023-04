Wer möchte beim Altstadtfest mitmachen?

Am 9./10. September werden die Straßen und Gassen in der Altstadt wieder zum Treffpunkt für Einheimische und Auswärtige, Neubürger und Ehemalige.

Für einen Stand auf dem größten Hückeswagener Volksfest sollte man sich bis zum 31. Juli anmelden.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Was war das für eine Freude am zweiten September-Wochenende vorigen Jahres: Erstmals nach drei Jahren konnten die Hückeswagener und Auswärtige wieder das Altstadtfest feiern, da zuvor zwei Mal aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Zwar hatte es Alternativen gegeben mit einem Frühstück auf dem Schlossplatz 2020 und dem „Besser-als-Nix“-Fest an gleicher Stelle im Jahr darauf. Ersetzen konnten sie die Traditionsveranstaltung allerdings beileibe nicht.

Inzwischen ist wieder weitestgehend Normalität eingekehrt, dennoch dürfte bei vielen jetzt wieder das „Kribbeln“ beginnen, ruft die Stadtverwaltung doch wieder auf, sich für das Altstadtfest am 9. und 10. September mit einem Stand anzumelden.

Ein Bewerbungsformular muss ausgefüllt werden

„Noch sind es einige Monate hin, aber die ersten Vorbereitungen zum diesjährigen Altstadtfest laufen bereits“, teilt Monika Zöllner von der Stadtverwaltung mit, bei der die Organisationsfäden zusammenlaufen. Am zweiten September-Wochenende soll sich die Altstadt wieder in einen großen Festbereich mit vielen Trödelständen, Imbissbuden und Getränkewagen verwandeln, dazu wird vorm Schloss die große Bühne aufgebaut. „Damit aber auch wirklich was in der Altstadt los ist, braucht es viele Interessierte, die Trödel, Spezialitäten und Verpflegung anbieten“, wirbt Monika Zöller um Teilnehmer.

Deswegen sei jetzt die Zeit für alle Hückeswagener, Vereine und Organisationen gekommen, sich für einen Stand auf dem Altstadtfest zu bewerben. Dazu müsse nur ein kurzes Bewerbungsformular ausgefüllt werden.

Die Online-Anmeldung ist auf der Internetseite der Stadt unter www.hueckeswagen.de zu finden. Wer dort auf „Online-Bewerbung“ klickt, wird Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess geführt. Am Ende wird sogar die voraussichtliche Gebühr für den Stand errechnet und angezeigt. „Die Höhe der Standgebühr ist auch in diesem Jahr unverändert“, verspricht die Organisatorin. Private Trödler bezahlen eine Gebühr von 3,60 Euro pro Quadratmeter Standfläche für beide Tage zusammen.

Die Stadt hat aber auch an diejenigen gedacht, die eine Anmeldung lieber auf die althergebrachte Weise mögen: Auf der Internetseite befindet sich eine pdf-Datei, die man ausdrucken, per Hand ausfüllen und per Post an die Stadtverwaltung senden kann.

Abgabeschluss: 31. Juli

Damit die Planungen und Vorbereitungen für das Altstadtfest in gut viereinhalb Monaten rechtzeitig abgeschlossen werden können, gilt für die Bewerbungen der Abgabeschluss am 31. Juli. Daher stellt Monika Zöller klar: „Um eine ausreichende Vorlaufzeit für die Planung zu haben, können Bewerbungen, die nach diesem Termin eingehen, leider nicht berücksichtigt werden.“

Die privaten Trödelstände sollten in der Regel eine Breite von drei Metern nicht überschreiten. „Dabei gilt: Je kleiner der Stand ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zusage zu erhalten“, betont die Organisatorin. Geht sie doch davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder mehr Anmeldungen eingehen, als Standplätze zur Verfügung stehen, weil der Platz in der historischen Altstadt nunmal begrenzt ist. Um den traditionellen Charakter des Festes zu erhalten, werden die Stände bei zu vielen Anmeldungen nach Größe und Angebot ausgewählt. Zudem werden lokale Aussteller bevorzugt.

„Die Bewerber erhalten Mitte August eine schriftliche Nachricht, ob und wo sie einen Standplatz erhalten“, versichert Monika Zöller. Auch in diesem Jahr wird es erneut keinen Trödel auf dem Parkplatz in der Goethestraße geben, sondern nur direkt im Festbereich, der Markt-, Island- und Bahnhofstraße umfasst.

Wie in jedem Jahr sind auch in dieses Mal wieder zwei Bierwagen an Hückeswagener Vereine zu vergeben, die auf dem Schlosshof aufgestellt werden sollen. „Diese Stände werden bevorzugt an solche Vereine vergeben, die einen besonderen Anlass oder außergewöhnliche Belastungen haben“, erläutert Monika Zöller. „Denn mit einem Bierwagen in der Mitte des Schlossplatzes lässt sich ,gutes Geld‘ verdienen.“

Über die Vergabe entscheidet das Altstadtfestkomitee. Die Stadtverwaltung bittet nun alle Vereine, die Interesse an einem Bierwagen im Herzen des Festgeschehens haben, eine formlose Bewerbung mit einer kurzen Begründung, warum sie in diesem Jahr den Zuschlag bekommen sollen, bis zum 19. Mai per E-Mail an altstadtfest@hueckeswagen.de zu senden.

Kindertrödel

Decken: Auch Kinder können und sollen auf dem Altstadtfest trödeln. In der Regel reicht eine Decke aus, auf der ausgediente Spielsachen präsentiert werden. Größere Standaufbauten wie Tapeziertische oder Pavillons sind nicht zulässig.

Infostand: Damit die interessierten Kinder die ausgewiesenen Plätze leichter finden, wird am Wilhelmplatz wieder ein Infostand eingerichtet, zu dem alle Kinder am Samstagmorgen, 9. September, ab 6 Uhr, kommen können. Dort bekommen die kleinen Trödler alle Informationen und werden von den Helfern zu den freien Plätzen gewiesen.

Kosten: Der Kindertrödel ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.