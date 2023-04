Welchen Stellenwert Haustiere heute genießen

Neuer Studienband der Agentur takefive-media aus Hückeswagen.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Ab sofort ist der zweite Band zur Haustier-Studie 2022/2023 erhältlich, der sich erneut mit den vielfältigen Themenfeldern der Heimtierhaltung beschäftigt. In diesem Jahr liefert der Band umfangreiches Zahlenmaterial und Erkenntnisse insbesondere zu den Schwerpunkten der hiesigen wirtschaftlichen Unsicherheiten und den Auswirkungen auf die Heimtierhaltung, auf Tierschutz- und Nachhaltigkeitsaspekte sowie auf Informations- und Konsumverhalten der Heimtierhalter.

„Konzentrierte sich unser erster Studienband insbesondere auf die Aspekte und Auswirkungen der Haustierhaltung während der Corona-Pandemie, standen bei unseren aktuellen Befragungen die durch eine instabile wirtschaftliche Lage geprägten Themen im Vordergrund. Unter diesem Einfluss der gesamtwirtschaftlichen Situation sind überaus interessante Ergebnisse herausgekommen, die im neuen Studienband veröffentlicht werden“, erläutert Stephan Schlüter, Geschäftsführer der auf Marketingdienstleistungen im Heimtierbereich spezialisierten Agentur takefive-media aus Hückeswagen.

Tiere werden als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen

Neben der Analyse der derzeitigen Stimmungslage geht es in der Haustier-Studie auch stets darum, mittel- und langfristige Trends aufzuzeigen und Tendenzen für die Zukunft abzuleiten. Fest steht: Zunehmend als individuelle Persönlichkeiten wahrgenommen, genießen Haustiere einen immer höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Viele Menschen treiben in diesem Jahr Versorgungsengpässe, Gasknappheit, steigende Rohwaren-, Energie- und Logistikkosten um, was zu einer zunehmenden Preissensibilität der Heimtierhalter führt.

Gleichzeitig stellen diese äußeren Faktoren alle Akteure vor neue Aufgaben. Daneben gewinnen alternative Proteinquellen und Fragen des Fleischkonsums an Bedeutung, die nicht länger als Nischenthema betrachtet werden können. Überwiegen nach wie vor die Ernährungsgewohnheiten durch den Einsatz von Fleisch in der Haustierfütterung, so nimmt das Thema doch einen verstärkten Raum im öffentlichen Diskurs ein. „Diesen Einflussfaktoren sind wir auf den Grund gegangen und zeigen Handlungsmöglichkeiten für alle Akteure auf, die sich mit der Tierhaltung befassen“, erklärt Stephan Schlüter.

Interessierte können ab sofort den Studienband der Haustier-Studie 2022/2023 bei takefive-media bestellen. Das Studienbuch umfasst mehr als 100 Seiten und ist für 72 Euro zuzüglich Versandkosten erhältlich. Möglich ist zudem die Bestellung eines Kombipakets, das neben dem aktuellen Studienband auch das vergangene Werk der Haustier-Studie umfasst. Erhältlich ist das Kombipaket zu einem Vorteilspreis von 115 Euro zuzüglich Versandkosten.

Link: https://takefive-media.de/studien/studienband-2022