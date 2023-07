Virtuelle Lösungen für den Fachhandel

Das Forum Heimtier Digital der Wiehagener Takefive Media GbH soll dieses Jahr erstmals im Winter stattfinden.

Hückeswagen. Die Wiehagener Agentur Takefive Media lädt für den 20. bis 26. November zum vierten Mal zum virtuellen Fachforum Heimtier Digital ein, das im Zeichen aktueller Trends und Lösungen für den Fachhandel stehe.

Erstmals findet diese Online-Messe im Winter statt. „Die Verlegung des Termins geht dem Wunsch ausstellender Unternehmen voraus, den zahlreichen parallel laufenden Veranstaltungen in den Herbstmonaten entgegenzuwirken“, erläutert Senior-PR-Managerin Gabriele Evertz.

Im vierten Jahr informiere die nationale Online-Fachmesse für die Heimtierbranche das Fachpublikum aus Industrie, Fachhandel und Multiplikatoren über Entwicklungen, stelle Neuheiten vor und führe aus dem digitalen Takefive-Studio an der Gewerbestraße durch ein Vortragsprogramm mit namhaft besetzten Experten.

Darauf können sich Aussteller und Besucher wieder freuen

Aussteller und Besucher erwarteten dabei konzeptionelle Neuerungen. „Mit der Präsentation von Systemzentralen und Konzeptgebern, von Großhandelsunternehmen, Herstellern, Dienstleistern und Medien rund um den Zoofachhandel bietet das Online-Event erneut die optimale Gelegenheit, die interaktive Informations- und Kommunikationsplattform zu bespielen und miteinander in den Austausch zu gehen“, sagt Gabriele Evertz.

Fachbesucher könnten auf der Online-Messe mit einer hohen Informationsdichte rechnen, denn neben dem vielfältigen Ausstellermix, gebe es neue informative Formate im Rahmenprogramm. Dabei sorgten Liveschaltungen aus dem Messe-TV-Studio direkt an den Stand für eine individuellere Vorstellung sowie einen engeren Austausch, betont die Senior-PR-Managerin. Ein Augenmerk liege auf dem Product-Showcase, das für Aussteller die perfekte Bühne biete, die eigenen Produkte mitsamt Beschreibung – ob Neuheit oder bereits etablierter Artikel – in Szene zu setzen und ergänzend auf dem Messestand den Fachbesuchern zu präsentieren. Abgerundet werde die Produktvorstellung mit der Teilnahme an der Wahl zum „Messeprodukt des Jahres 2023“.

Zudem ermögliche eine interaktive Messe-Rallye die Navigation der Besucher an die Messestände, um dort mit den Unternehmen virtuell in Kontakt treten zu können. „Ebenso bietet ein Newsletter für ausstellende Unternehmen die optimale Lösung, Gäste der Online-Messe gezielt auf eigene Schwerpunkte aufmerksam zu machen“, verspricht Gabriele Evertz. Flankiert werde das Messe-Event erneut durch Experten der Branche, die Neuheiten vorstellen, über aktuelle Trends diskutieren und wichtige Anregungen für die Zukunft der Branche geben.

Weitere Informationen

Das Fachforum Heimtier Digital ist kostenfrei besuchbar und an allen Tagen rund um die Uhr erreichbar, die Live-Beratungen an den Messeständen finden montags bis freitags, jeweils 10 bis 16 Uhr, statt. Zudem stünden alle Vorträge im Nachgang als Aufzeichnung online zur Verfügung.

Anmeldung für alle Interessierten mit Branchenbezug unter fachforum-heimtier.expo-ip.com/. Die Anmeldephase für ausstellende Unternehmen läuft noch bis 31. Oktober. Ausstellerunterlagen können per E-Mail unter info@fachforum-heimtier.de angefordert werden. -büba-

