Verwaltung: Budget für Spielplätze reicht nicht aus

Im September 2020 überprüfte Lutz Thiel vom Bauhof am neuen Spielplatz an der Goethestraße die Spielgeräte auf ihre Funktion und Sicherheit hin.

Beschwerden über kaputte und verbrauchte Geräte oder dreckige Spielplätze häufen sich. Die Stadt sieht mehr Sanierungsbedarf als das Budget hergibt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. In der Schloss-Stadt gibt es 32 Spielplätze, auf denen 255 Spielgeräte zur Verfügung stehen. Das teilte Verwaltungsmitarbeiterin Stefanie Heymann in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Heimatmuseum mit: „Genauer gesagt sind es 28 Spielplätze, von denen sich fünf auf Schulhöfen befinden, dazu kommen der Bolzplatz und drei einzelne Geräte.“

Die Verwaltungsmitarbeiterin berichtete im Bauausschuss über den aktuellen Zustand der Spielgeräte und Spielplätze. Dabei wurde deutlich, dass die Spielgeräte durchschnittlich schon mehr als 15 Jahre alt sind und teilweise verschlissen oder zumindest starke Abnutzungserscheinungen aufweisen. „Dementsprechend häufen sich die Beschwerden über Sperrungen, die Sauberkeit der Flächen oder eben den Zustand der Spielgeräte“, sagte Stefanie Heymann.

So wiesen Ende April 63 Spielgeräte Mängel auf – 47 davon mit Handlungsbedarf in den kommenden drei Jahren, 16 mit Handlungsbedarf noch in diesem Jahr. „Vier Spielgeräte sind aktuell gesperrt“, sagte Stefanie Heymann. Für den Unterhalt der Spielgeräte seien jährlich 13.500 Euro vorgesehen.

Für die Behebung aller Mängel würden jährlich etwa 20.000 Euro mehr benötigt

„Davon müssen die Kontrollen, die Reparaturen, die Anschaffung von Ersatzteilen, die Erneuerung oder Reparatur des Fallschutzes, gegebenenfalls die Erstabnahme neuer Geräte sowie der Aufbau oder Umbau der Spielgeräte bezahlt werden“, zählte Stefanie Heymann auf. Und ergänzte: „Nach aktuellen Berechnungen werden für die Behebung der Mängel in diesem Jahr zusätzliche 20.000 Euro benötigt.“

Das sorgte im Ausschuss für Unmut. So sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Becker: „13.500 Euro sind offensichtlich viel zu wenig“ Jörg von Polheim, FDP-Fraktionsvorsitzender: „Wenn man die Geräte sperren muss, ist das absolut kontraproduktiv, da sich Kinder ohnehin zu wenig bewegen. Wir haben hier ein grundsätzliches Problem, nämlich, dass wir zu wenig in die Instandhaltung investieren. Es kann nicht das Budget der Grund sein, dass Spielgeräte gesperrt werden müssen“, sagte von Polheim. Becker sagte, dass er hierbei an die Haushaltsrede von Bürgermeister Dietmar Persian denken müsse. „Er hat gesagt, dass mehr für Kinder und Familien getan werden muss – und dann sieht man hier so ein Flickwerk.“

Verschiedene Maßnahmen zur Kostensenkung und für mehr Einnahmen werden geprüft

Stefanie Heymann betonte, dass das aktuelle Budget angesichts des hohen Sanierungs- und Erneuerungsbedarfs nicht ausreiche. „Wir haben auch in den kommenden Jahren mit Mehraufwand für Reparaturen und Neuanschaffungen zu rechnen. Daher müssen wir Möglichkeiten finden, die Kosten zu senken und Einnahmen zu generieren“, sagte sie.

Als Möglichkeiten zählte sie hier etwa auf: weniger reparieren; Fahrbahnen in die Spielplätze integrieren, da diese kostengünstiger seien; die Veräußerung oder Versteigerung alter Spielgeräte oder die Anzahl der Spielplätze zu reduzieren.