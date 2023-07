Das alles wird in Hückeswagen für Senioren angeboten

Sport, Wanderungen oder Kultur: Das Seniorennetzwerk hat ein neues Programmheft für Senioren veröffentlicht.

Hückeswagen. Was ist los im Städtchen? Wie können gerade ältere Hückeswagener ihre Freizeit sinnvoll nutzen? Antworten auf diese Fragen soll der Veranstaltungskalender für Senioren geben, den das Seniorennetzwerk der Schloss-Stadt herausgibt. Jetzt stellt Diana Hintemann, Senioren- und Pflegebeauftragte der Stadtverwaltung, den neuen Veranstaltungskalender für die zweite Jahreshälfte vor.

„In diesem handlichen Heft sind alle geplanten Veranstaltungen für Senioren für das nächste halbe Jahr aufgelistet“, sagt sie. Die Veranstaltungen wurden vom Seniorennetzwerk gesammelt und zusammengestellt.

Dabei sei für jeden Geschmack etwas dabei. Aufgelistet sind Aktionen von sportlicher Betätigung über Wanderungen bis hin zu Erzählcafé und Andachten. So werde bis Dezember wieder einiges geboten. „Langeweile kann da nicht aufkommen“, meint Diana Hintemann.

Zuletzt veranstaltete das Netzwerk eine Messe für Senioren unter dem Motto „Älter werden und aktiv bleiben“.

Hier kann man den neuen Kalender bekommen

Der Kalender liegt in gedruckter Form in Banken und Sparkassen, bei vielen Ärzten und Apotheken, Physiotherapie-Praxen sowie im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz kostenfrei aus. Darüber hinaus kann die Übersicht als pdf-Datei unter www.hueckeswagen.de/senioren heruntergeladen werden.

Das Seniorennetzwerk koordiniert die Angebote für Senioren, organisiert Veranstaltungen und Informationsabende und hat den Kalender für Senioren unter dem Motto „Da gehen wir hin“ zusammengestellt. Infos zum Netzwerk gibt’s bei Diana Hintemann unter Tel. 02192-88250 oder per E-Mail an diana.hintemann@hueckeswagen.de sowie bei Gabriele Riedesel vom Seniorennetzwerk unter Tel. 02196-80855 oder eugriedesel@t-online.de. büba