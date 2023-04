Unsicherheit ist jetzt vorbei

Claudia Rösgen (r.) übernimmt am 1. August die Leitung des Kindergartens Am Kamp und ist Nachfolgerin von Barbara Renzel.

Claudia Rösgen wird im August den Kindergarten Am Kamp übernehmen, wenn Barbara Renzel in Rente geht.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Lange herrschte Unsicherheit darüber, ob für den Kindergarten Am Kamp rechtzeitig zum 1. August eine Nachfolgeregelung gefunden werden kann. Leiterin Barbara Renzel, die vor 25 Jahren in die Einrichtung gekommen war, geht dann in Ruhestand.

„Von unseren Mitarbeiterinnen wollte niemand die Position übernehmen, also haben wir die Stelle öffentlich ausgeschrieben“, sagt Henry Wuttke, Verwaltungsleiter des Seelsorgeverbands Radevormwald-Hückeswagen, Träger des Kindergartens Am Kamp. „Dann haben wir mehrere durchaus eindrucksvolle Bewerbungen bekommen.“

Den Zuschlag erhielt Claudia Rösgen aus Wermelskirchen. Die 50-Jährige kommt ursprünglich aus Hückeswagen und war selbst als Kind im Kindergarten Am Kamp, erzählt sie.

„Ich wohne mit meinem Mann in Dhünn und habe in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Kindergärten in Köln gearbeitet. Mein Ziel war es aber schon, irgendwann einmal eine Leitungsposition zu übernehmen.“ So hat sie sich auf die Stelle in Hückeswagen beworben. „Ich war schon ein wenig gespannt, wie sich der Kindergarten verändert hat, gerade im Vergleich zu meiner eigenen Zeit hier.“

Lange Übergangszeit

„Ich habe zum 1. April angefangen, die Übergangszeit beträgt gut vier Monate – das ist schon sehr lange und nicht selbstverständlich“, sagt Claudia Rösgen.

Bei den Bewerbungsgesprächen sei Wuttke klar geworden, dass die Pfarreiengemeinschaft ein guter Arbeitgeber sei: „Man bekommt dabei ja auch mit, warum die Bewerber etwas Neues suchen. Und unsere Gebäude und die Einrichtungen sind in einem sehr guten Zustand.“

Jeder geht mit neuen Ideen an so eine neue Stelle ran.

Derweil ist Claudia Rösgen dabei, die Gruppen, Eltern und Kolleginnen sowie die Arbeitsaufgaben im Büro kennenzulernen. Sie freut sehr über die Hilfe ihrer Vorgängerin. „Jeder geht mit neuen Ideen an so eine neue Stelle ran. Es ist aber trotzdem schön, dass da jemand ist, der einem mit all seiner Erfahrung zur Seite steht“, sagt die 50-Jährige. Was sie zudem sehr gefreut habe, sei, wie freundlich und herzlich sie von den Kolleginnen aufgenommen wurde.

Auf der anderen Seite ist es auch für Barbara Renzel schön zu wissen, an wen sie den Stab Ende Juli übergibt: „Ich freue mich darüber, dass wir mit Claudia Rösgen eine so gute Lösung für die Nachfolge gefunden haben.“ Sie selbst will im Ruhestand zunächst einmal die Zeit mit ihrem Mann und dem Hund genießen. „ Und natürlich haben sich auch die Enkelkinder bereits angemeldet – langweilig werden wird mir also bestimmt nicht.“

Claudia Rösgen erläutert: „Ich arbeite in Kindergärten, seit ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Mein Ziel war, in die Leitungsebene zu kommen – auch weil die Gruppenarbeit sich in den vergangenen Jahren verändert hat und nicht unbedingt leichter wurde.“

Wenn sie Freizeit hat, ist Claudia Rösgen gerne kreativ. „Sehr zum Leidwesen meines Mannes. Denn die Sachen, die ich bastle, nehmen natürlich Platz weg“, erzählt sie und schmunzelt. Gerade etwa arbeite sie an Skulpturen aus Draht. „Die Aktuelle ist r so groß wie ein kleines Kind.“ Ansonsten fahre sie gerne mit dem Fahrrad durchs Bergische Land.

Vor ihrem ersten Tag in alleiniger Verantwortung hat sie keinerlei Sorge. „Ich bin dann so gut eingearbeitet“, ist sie sich sicher. „Außerdem weiß ich, dass ich mich jederzeit an meine Kolleginnen in den anderen beiden Kitas und auch an die Verwaltungsleitung wenden kann, wenn es ein Problem geben sollte.“

Hintergrund

Familienzentrum: Der katholische Kindergarten Am Kamp ist einer von drei Kitas in der Trägerschaft des Seelsorgeverbands Radevormwald-Hückeswagen. Dort werden aktuell etwa 60 Kinder ab zwei Jahren in drei Gruppen betreut.

Mitarbeiterinnen: Inklusive der Leitung und der Auszubildenden arbeiten 13 pädagogische Mitarbeiterinnen in der Einrichtung, die von Reinigungs- und Küchenkräften sowie einem Hausmeister ergänzt werden.

Kontakt: Die katholische Kindertagesstätte St. Mariä Himmelfahrt, Am Kamp 11, ist unter ? 02102 4218 oder per E-Mail an info@kita-am-kamp.de zu erreichen.