„Team Bullet“ liebt die Geschwindigkeit

Triathlon-Verein sammelt seit Pfingstmontag Fahrradkilometer für Hückeswagen. Bei dem Verein gibt es auch weitere Angebote.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Der Trend zum E-Bike ist an den Mitgliedern des Radsport-Vereins „Team Bullet“ vorbeigegangen. Der Einzige, der als Zweit-Rad ein Pedelec besitzt, ist Alois Albert. „Das nützt mir aber nichts, weil die Jungs mit einer Geschwindigkeit von 27 bis 30 Stundenkilometern fahren. Dabei schaltet sich die Unterstützung gar nicht ein“, erklärt der 66-Jährige und lacht. Nicht umsonst ist auf dem Logo des Vereins unter anderem eine fliegende Patronenkugel abgebildet. „Das kann aber auch mit unserer immer kugeligeren Körperform zu tun haben“, glaubt Harry Schack.

Die leidenschaftlichen Radfahrer sammeln viele Kilometer für das Stadtradeln. Obwohl der Verein seine Heimat an der Neuenhöhe in Wermelskirchen hat, fährt das Team beim Stadtradeln für Hückeswagen. Neun der 20 Mitglieder sind hier angemeldet. Regelmäßig geht es über die Radtrasse von Neuenhöhe Richtung Opladen oder Marienheide.

Die Mitglieder nehmen die Stadtradeln-Kampagne aber auch zum Anlass, öfter mal das Auto stehenzulassen und mit dem Rad zu fahren. Harry Schack schwingt sich dazu jeden Morgen auf den Sattel und fährt von seinem Wohnort Ennepetal zur Arbeit nach Rade. Davon kann ihn nur starker Regen abhalten. „Wir sind schon ein bisschen Schönwetterfahrer. Aber wenn eine Tour geplant ist, dann fahren wir auch bei Regen“, sagt Oliver Albert.

Fan fühle sich Hückeswagen verbunden

Sechs Familienmitglieder sind im Verein, darunter Sven Albert mit Ehefrau Jasmin und Sohn Luis. Der Fünfjährige wurde bei der Stadtradeln-Siegerehrung 2022 in Hückeswagen als jüngster Junge mit den meisten Kilometern geehrt.

Gegründet wurde der Verein 2016 auf der Terrasse der Familie Albert, die direkt an die ehemalige Bahntrasse grenzt. Durch den Freundeskreis ist die Gruppe auf 20 Mitglieder angewachsen. Regelmäßig nimmt das „Team Bullet“ an Wettkämpfen teil – darunter der Röntgenlauf, die „Night on Bike“ in Radevormwald, der ATV-Triathlon oder das Radrennen „Rund um Köln“.

Dass die Gruppe für die Schloss-Stadt fährt, hat mehrere Gründe. „Wir fühlen uns mit der Stadt verbunden, da auch mehrere unserer Sponsoren aus Hückeswagen kommen“, sagt Sven Albert. Das Restaurant-Hotel Kniep beispielsweise zählt dazu.

Flickzeug für die Reifen ist ebenso bei den Touren dabei wie Verbandszeug. Und natürlich herrscht Helmpflicht. „Wer mit Trikot und ohne Helm erwischt wird, muss einen Kasten Bier ausgeben“, sagt Sven Albert, der selbst einmal den Helm zu Hause vergessen hatte. „Das war sehr unangenehm.“

Der Verein organisiert sogar einen eigenen Duathlon

Auf der ehemaligen Bahntrasse nehmen die Radsportler Rücksicht auf die Fußgänger und bremsen ab, wenn Kinder in Sicht sind. „Es gibt andere Radfahrer, die machen das nicht, weil das Beschleunigen immens Kraft kostet“, sagt Harry Schack.

Einmal im Jahr organisiert der Verein ein Sommerfest mit eigenem Duathlon. Zunächst geht es mit dem Fahrrad von Wermelskirchen bis nach Marienheide und zurück, im Anschluss wird noch fünf Kilometer bis Lennep gelaufen. Zur dritten Disziplin für einen Triathlon (Schwimmen) fehlt nicht viel, denn zum verdienten Abschluss geht’s in den heimischen Pool. Für Hückeswagen können noch bis Sonntag, 18. Juni, Fahrrad-Kilometer gesammelt werden.