Jetzt anmelden fürs Altstadtfest

Am zweiten September-Wochenende, 9. und 10. September, verwandelt sich die Altstadt wieder in einen Festbereich.

Hückeswagen. Am zweiten September-Wochenende, 9. und 10. September, verwandelt sich die Altstadt wieder in einen Festbereich mit Trödelständen, Imbissbuden, Getränkewagen und der großen Bühne vorm Schloss. Aber damit wirklich was in der Altstadt los ist, braucht es Interessierte, die Trödel, Spezialitäten oder Verpflegung anbieten.

So können sich Hückeswagener, Vereine und Organisationen noch für einen Stand auf dem Altstadtfest bewerben. Dazu muss ein Bewerbungsformular ausgefüllt werden. Die Online-Anmeldung ist auf der Webseite der Schloss-Stadt unter www.hueckeswagen.de/altstadtfest/ erreichbar.

Wer dort sich dort durchklickt, wird Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess geführt. Am Ende wird die voraussichtliche Gebühr für den Stand errechnet und angezeigt – die Höhe der Standgebühr bleibt unverändert. Private Trödler bezahlen 3,60 Euro pro Quadratmeter Standfläche für beide Tage.

Damit die Planungen und Vorbereitungen rechtzeitig abgeschlossen werden können, gilt der Abgabeschluss am 31. Juli. Um eine ausreichende Vorlaufzeit für die Planung zu haben, können Bewerbungen, die nach diesem Termin eingehen, nicht berücksichtigt werden.

Es wird wieder keinen Trödel auf dem Parkplatz an der Goethestraße geben, sondern nur direkt im Festbereich (Markstraße, Islandstraße und Bahnhofstraße). Die privaten Trödelstände sollten in der Regel drei Meter Breite nicht überschreiten – dabei gilt, je kleiner der Stand ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, eine Zusage zu erhalten, teilt die Stadt mit. Es sei davon auszugehen, dass wieder mehr Anmeldungen eingehen, als Standplätze zur Verfügung stehen, weil der Platz in der Altstadt begrenzt ist.

Um den Charakter des Festes zu erhalten, werden die Stände bei zu vielen Anmeldungen nach Größe und Angebot ausgewählt. Daneben werden lokale Aussteller bevorzugt. Die Bewerber erhalten Mitte August eine schriftliche Nachricht, ob und wo sie einen Standplatz erhalten. büba