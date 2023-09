So setzt sich Firma Fietz für das Klima ein

Unternehmen an der Dahlienstraße will bis 2030 CO2-neutral produzieren – Obwohl es wirtschaftlich nicht sonderlich rosig aussieht

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Der Anblick ist kurios. Da hat die Firma Fietz im Industriegebiet an der Dahlienstraße schon ein begrüntes Dach – und zusätzlich entdeckt der Besucher noch eine Photovoltaik-Anlage. Gut fürs Klima. Aber da sich das Grün immer wieder den Weg zwischen den Modulen der PV-Anlage bahnt, muss es zweimal im Jahr zurückgeschnitten werden, um eine Verschattung zu vermeiden.

„Dächer zu begrünen, ist sehr sinnvoll, damit sich die Gebäude nicht so aufheizen“, sagt Geschäftsführer Roman Fietz. Der 37-Jährige legt großen Wert darauf, dass die Firma klimafreundlich unterwegs ist. So leistet die PV-Anlage 331 Kilowatt an Leistung.

Überhaupt passiert auf dem Areal rund um die Firma derzeit sehr viel, alles für ein besseres Klima. So hat Fietz die ehemalige Werkstatt des Autohauses nebenan – etwa 600 Quadratmeter groß – komplett saniert. Kosten: etwa 850.000 Euro. „Das Gebäude gehörte uns schon länger, jetzt haben wir es für die Produktion umgebaut“, sagt Fietz. Dort wird eine neue Produktlinie für Polyurethan-Dichtungen hergestellt.

Und zwischen dem vorhandenen Gebäude mit Zentrale/Verwaltung und der sanierten Werkstatt entsteht eine Lager- und Logistikhalle – CO2-neutral mit einer 180-KW-PV-Anlage auf dem Dach samt Wärmepumpe. Auch hier dreht sich alles ums gute Klima. Die Halle, für die mindestens 4000 Kubikmeter Erde ausgehoben und L-Steine zur Sicherung des Hanges eingebaut werden mussten, bekommt eine Fußbodenheizung, ist thermisch isoliert und versorgt sich selbst mit Energie. Das sorgt für erhebliche Mehrkosten. „Man muss sich sehr gut überlegen, ob man das will“, sagt Fietz.

+ Großflächig wirbt und informiert die Firma über die Baumaßnahme im Industriegebiet. © Joachim Rüttgen

Er will das genau so. Selbst im Lager, wo es mit 14 Grad zwar nicht ganz so kuschelig sein muss, braucht er ein gewisses Grad an Wärme. Mit Strom mache das keinen Sinn, mit Gas noch weniger, also kommt eine Wärmepumpe zum Einsatz. Für Roman Fietz sind die erneuerbaren Energien ganz wichtig. Das lässt er sich gerne auch etwas mehr kosten. Täglich beschäftigt er sich mit nachhaltigen Themen und ob sie wirtschaftlich sinnvoll sind.

„Entscheidend ist, dass auf lange Sicht die Betriebskosten sinken“, sagt er. Dafür sorgen neue Heizungssysteme und Wärmerückgewinnung. Druckluftkompressoren erzeugen als Nebeneffekt erhebliche Wärme. „Und die wollen wir nicht nach draußen verpulvern, sondern damit das Wasser heizen.“

Hilfreich bei der Finanzierung sind Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die öffentliche Darlehen mit niedrigem Zins versprechen. Der Baukostenzuschuss für Fietz beträgt zehn Prozent. Die neue Halle schlägt mit zwei Millionen Euro zu Buche. „Und die Mehrkosten werden durch die Förderung abgedeckt“, berichtet er. Insofern lohnt sich das Invest, das zugleich ein klares Bekenntnis zum Standort ist.

Wirtschaftliche Sorgen treiben den Firmenchef um: Deutschland als Negativbeispiel

Dennoch sieht es wirtschaftlich derzeit nicht rosig aus. Fietz verzeichnet einen deutlichen Einbruch: „Wir sind noch nicht in Kurzarbeit, stehen aber kurz davor, sollten sich die wirtschaftlichen Bedingungen nicht verbessern.“ Das sei eine reine Vertrauenskrise. Das Vertrauen sei weg. Aber nur in Deutschland. „Die ausländische Wirtschaft wächst, andere europäische Länder verzeichnen ein Plus“, sagt Roman Fietz. Deutschland stecke in einer kleinen Rezession. Die Verunsicherung auf dem Markt sei groß, die Leute wollen lieber kein Geld ausgeben, „dadurch fehlen uns die Aufträge“, sagt er.

Fietz gibt der Bundesregierung die Schuld an der starken Verunsicherung. Bei Maßnahmen gegen die zunehmende Klimaerwärmung sei die Regierung mit der Brechstange unterwegs. Niemand wisse, wo der Weg hinführe. „Es wird viel zu wenig für die Investitionssicherheit getan“, kritisiert Fietz. Und da Wirtschaft viel über den Kopf stattfinde, gehe bei einer großen Verunsicherung nichts.

+ Die Baumaßnahmen für den Anbau laufen: Der Rohbau soll Ende 2023 fertig sein. © Joachim Rüttgen

Noch sind die Abrufzahlen auch bei Fietz stabil, aber der 37-Jährige glaubt, dass sich die Situation bald verschlechtern wird. Die Firma Fietz erwirtschaftet einen bedeutenden Teil des Umsatzes mit der Automobilindustrie. Die Neuwagengeschäfte laufen schlecht. Gerade im Privatkundenbereich. Ende des Jahres gebe es sicher eine Rabattschlacht. Als Unternehmer denke er langfristiger und hoffe, dass die Wirtschaft bald wieder anläuft.

Insofern sind die Baumaßnahmen an der Dahlienstraße nicht in Gefahr. „Wir haben alles angestoßen, die Preise sind fix, ein gewisses Risiko bleibt immer“, sagt Fietz. Man habe doch auch die Wirtschaftskrise 2008 überstanden und die Einbrüche durch die Corona-Pandemie kompensiert.

Fietz: Wandel auf CO2-neutrale Produktion ist ein langjähriger Prozess

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ein Grund für Fietz, sich stark fürs Klima einzusetzen. Der andere sind die Kunden, die genau diese CO2-Neutralität einfordern. Und das werde sich in Zukunft noch deutlicher zeigen, glaubt der 37-Jährige. Sein Unternehmen wolle diesem Wunsch entsprechen, auch wenn sich viele Wettbewerber schwer damit tun, ihre Produktion umzurüsten. „Wir wollen zu den Gewinnern gehören und stellen auf eine CO2-neutrale Produktion um. Das sei aber ein Prozess von mindestens zehn Jahren. „2020 haben wir angefangen, 2030 wollen wir CO2-neutral sein“, kündigt Fietz an.

Keinen Einfluss hat er auf die Waren seiner Händler, die er beziehen muss, deshalb konzentriert sich Fietz vor allem auf den eigenen Flottenverbrauch und den Strom, den er einkauft oder selbst herstellt. „Es muss grüner Strom sein“, sagt Fietz. Auch wenn die Firma irgendwann klimaneutral produzieren werde, die gesamte Wertschöpfungskette wird es nicht sein. Vor Ort in Rade und Burscheid soll es im Unternehmen bis 2030 kein Benzin mehr geben.

Derzeit gibt es 16 E-Ladepunkte an beiden Standorten (fünf in Rade), vier davon sind in Burscheid öffentlich zugänglich. Solche Ladepunkte für alle sind auch in der Bergstadt geplant. Im Zuge des Anbaus müssen neue Parkflächen geschaffen werden. So sollen mindestens sechs Ladepunkte öffentlich zugänglich gebaut werden. „Das ist für uns aber kein Geschäftsmodell, sondern hat ausschließlich ideologische Gründe, denn wir geben den Strom für 35 Cent pro Kilowattstunde ab“, erläutert Fietz.

Klimafreundliches Engagement zahle sich nicht sofort aus, man müsse schon mehr Geld in die Hand nehmen. Die Förderung des Staates sei hilfreich, er würde aber auch versuchen, die Maßnahmen selbst zu finanzieren – immer dem Klima zuliebe.

Hintergrund

Das Unternehmen: Die Fietz-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Burscheid. Dort sind 200 Mitarbeiter im Hauptwerk und der Verwaltung tätig, weitere 50 am Standort an der Dahlienstraße. Seinen Umsatz gibt das Unternehmen mit 36 Millionen Euro an.

Die Produkte: Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf Kunststoffprodukte für den Maschinenbau, für die Lebensmittelbranche und die Autoindustrie. Meist handelt es sich um Produkte, die zwar niemand zu sehen bekommt, ohne die aber vieles nicht funktionieren würde, so beispielsweise Bauteile in der Mechanik zur Sitzverstellung im Auto oder Ventile für große Industriekaffeemaschinen. 300 Artikel sind regelmäßig im Angebot, mehr als 1000 insgesamt im Portfolio der Fietz Thermoplast GmbH in Rade. In der gesamten Fietz-Gruppe werden im Jahr etwas weniger als eine Milliarde Einzelteile hergestellt. Die Firma bezeichnet sich selbst als Großserienhersteller. Die größte Serie umfasst 200 Millionen Stück, dabei handel es sich um kleine Dichtungen für Gasdruckfedern.

Die Chefs: Roman Fietz (37) hat BWL studiert und führt als Mitinhaber der Fietz-Gruppe das Unternehmen mit seinem Vater Maryo (67), der sich mehr und mehr zurückzieht.

Die Gesellschaften: Die Fietz-Gruppe ist unterteilt in vier Produktionsgesellschaften, davon drei in Burscheid und eine in Radevormwald. Jede hat ihren eigenen Geschäftsführer für das operative Geschäft, „damit der Laden läuft“, sagt Roman Fietz, der sich mit seinem Vater mehr um die strategische Ausrichtung und die solide Finanzierung kümmert. „Wir stellen den Geschäftsführern unsere Visionen vor“, sagt Fietz.