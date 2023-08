So laufen Arbeiten tief im Beverdamm ab

Ein altes Ringkolbenventil wird ausgetauscht. Das ist ein Fall für Spezialisten.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Das Tosbecken hat seinen Namen wahrlich verdient. Denn das Wasser aus der Bever-Talsperre, das gerade noch die Turbine im Krafthaus angetrieben hat, rauscht mit hoher Geschwindigkeit und lautem Getöse in das Becken am Fuß des Beverdamms. Das ist seit drei Wochen im Bereich des Stollenaustritts auf etwa ein Viertel geschrumpft, ist doch dieser Bereich des Tosbeckens mit zwei Wänden, gebildet aus stählernen Dammbalken, eingehaust, um den Baustellenbereich trocken zu halten.

Zusätzlich sorgen ein paar Sandsäcke dafür, dass kein Wasser in den Bereich vor und das Innere des Stollens selbst gelangt. Das wäre fatal, schließlich errichten die Mitarbeiter einer sächsischen Firma dort ein Schienensystem. Über das soll ab Ende August eines der beiden alten Ringkolbenventile in Einzelteilen abtransportiert werden.

Bever-Ventil: Warum mussder Austausch erfolgen?

Die Demontage wird etwa 14 Tage dauern, anschließend soll vom 25. September bis 17. Oktober das neue, „nur“ noch vier Tonnen schwere Ventil in der sogenannten Schieberkammer eingebaut werden. Das kann, im Gegensatz zu seinem 1,20 Meter hohen Vorgänger, in einem Stück durch den 1,20-Meter-Stollen, weil es nur ein Meter hoch ist.

Der Austausch ist notwendig geworden, weil die Dichtung nach gut 85 Jahren verschlissen ist – das Ringkolbenventil war im Zuge der Erweiterung der Bever-Talsperre, an der von 1834 bis 1838 gebaut wurde, installiert worden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 2,35 Millionen Euro. Durch die beiden Ringkolbenventile fließt das Beverwasser weiter durch den Abführungsstollen zunächst ins Tosbecken und dann weiter über den Beverbach und den Beverteich bei Kleineichen in die Wupper. Etwa die Hälfte des benötigten Schienensystems im Stollen ist bereits eingebaut. „Wir haben an der Mischkammer angefangen und arbeiten uns jetzt zurück“, erläutert Marc Brüggendieck, Stauanlagenmeister beim Wupperverband.

+ Im Stollen wird extra ein Schienensystem verlegt, um später das in Einzelteile zerlegte Ventil abzutransportieren. © Jürgen Moll

Bis Ende der anstehenden Woche sollen sämtliche Schienenstränge bis zum Ausgang am Tosbecken verlegt sein. Doch damit sind die Arbeiten noch nicht beendet, dann muss das System noch mit Beton vergossen werden. „Die Schienen liegen auf Platten, die mit zwei Gewindebolzen im Beton des Stollens verschraubt sind“, berichtet Brüggendieck. Die Platten sorgen dafür, dass die unterschiedlichen Höhen ausgeglichen und die Schienen so auf einer Höhe liegen werden. Das ist wichtig, wenn später die Einzelteile des alten und das komplette neue Ventil darüber transportiert werden.

Der Beton, der um die insgesamt 700 Platten und 1400 Bolzen gegossen wird, dient als zusätzliche Sicherung. Ebenso viele Bohrungen in den Stollenboden müssen die Arbeiter vornehmen – ein riesiger Aufwand. Allein das Betonieren der Platten dauert noch einmal gut zwei Wochen. „Gegen Ende August können wir voraussichtlich mit der Demontage des alten Ringkolbenventils starten.“ Bis Ende Oktober müssen die komplizierten Arbeiten beendet sein. Denn zum 1. November hat das neue Ventil zu funktionieren, weil dann die Mindestwasserabgabe wieder über den Grundablass erfolgen muss – ab diesem Tag muss der Wupperverband etwa fünf Millionen Kubikmeter Wasser in der Talsperre für die Niederschläge in Herbst und Winter freihalten.

Baustelle: Was passiert bei Starkregen?

Ausreichend Wasser wird aber auch während der Bauarbeiten aus der Bever-Talsperre abgelassen, sollte die Witterung – wie das aktuell der Fall ist – das erfordern. Im Extremfall, also bei länger anhaltendem Starkregen, würde sofort alles zurückgebaut werden, damit der Grundablass wieder genutzt werden kann.

Ringkolbenventile

Anzahl: Die Bever-Talsperre verfügt insgesamt über drei Ringkolbenventile, wovon zwei im Grundablass liegen und dessen Zu- (von der Wasserseite) und Ablaufstollen verbinden.

Aufgabe: Über sie wird die Wasserabgabe aus der Talsperre an den Beverbach unterhalb des Damms gesteuert.

Übergang: Während der Bauarbeiten sind die beiden Ventile im Grundablass jedoch außer Betrieb. Die notwendige Mindestwasserabgabe aus der Talsperre wird daher über den Betriebsauslass gewährleistet – das ist das dritte Ringkolbenventil 20 Meter oberhalb der Schieberkammer.