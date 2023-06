Sie lebt mit neuer Niere und Leber

Tag der Organspende: Birgit Schwenke hat zwei Transplantationen hinter sich. Sie macht Betroffenen Mut.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Birgit Schwenke war eine junge Frau, bereit zum Start ins Leben, als sie eine schlimme Diagnose erhielt. „Ich hatte eine Lebervenenthrombose“, berichtet die Radevormwalderin. „Die Ursache war eine Gerinnungsstörung.“ Der Zustand wurde so bedrohlich, dass eine Lebertransplantation unumgänglich wurde. „Ich war ein dringlicher Notfall, die Sache ging Hals über Kopf, ohne Warteliste“, erinnert sich die heute 59-Jährige. In der Medizinischen Hochschule in Hannover wurde der Eingriff ausgeführt. „Danach bleibt man erst einmal in der Nachbehandlung“, schildert sie die nächsten Schritte nach der Transplantation.

Die Zeit, bis das Organ sich im neuen Körper eingewöhnt hat, kann unterschiedlich ausfallen. „Bei mir dauerte es damals anderthalb Jahre, aber bei anderen sind es nur wenige Monate.“ Psychische Probleme habe sie nicht gehabt, es gebe aber manche Patienten, die sich erst an den Gedanken, einen „Fremdkörper“ im Leib zu haben, gewöhnen müssen.

„Und man muss Medikamente nehmen, sogenannte Immunsupressiva, damit der Körper das neue Organ nicht abstößt“, berichtet Schwenke. Zur damaligen Zeit gab es noch nicht viele Medikamente dieses Typus. Die hohe Dosierung belastete die Nieren. Und so musste Birgit Schwenke nach einigen Jahren noch einmal die ganze Prozedur über sich ergehen lassen: Ihre Nieren arbeiteten nicht mehr. „Ich war zweieinhalb Jahre auf die Dialyse angewiesen.“ Dann wurde ihr eine neue Niere transplantiert, in den Bauchraum.

Horrorgeschichten von organisiertem Organhandel sollte man nicht glauben

Auf das Thema Organspende hat Birgit Schwenke freilich einen besonderen Blickwinkel: „Ich werbe dafür, wo ich kann, habe auch schon viele Menschen in meiner Umgebung davon überzeugen können, sich einen Organspendeausweis zuzulegen.“ Schwenke engagiert sich im Verein Lebertransplantierte Deutschland e.V, ist zuständig für Radevormwald und die umliegende Region. Diesen Samstag ist Tag der Organspende, diesen Anlass möchte sie nutzen, das Thema erneut öffentlich zur Sprache zu bringen.

Birgit Schwenke weiß, dass vielen Menschen beim Gedanken an eine Organspende mulmig wird. Es gebe Ängste und Vorurteile, die sie oft in Gesprächen erlebe. „Zum Beispiel höre ich immer wieder, dass man bei einem Hirntod offiziell noch nicht tot ist. Das stimmt aber nicht.“ Andere haben Horrorgeschichten über Organhandel gehört oder glauben, die Patienten würden „ausgeschlachtet“. Das sei natürlich Unsinn. „Bei jeder Transplantation werden die Angehörigen des Spenders konsultiert.“ Wieder andere glauben, dass Ärzte bei Organspendern im Notfall nicht alles daransetzen, um sie zu retten.

Diese Missverständnisse zum Organspendeausweis kursieren

Allein über den Organspendeausweis kursieren manche Missverständnisse. Viele glauben, mit einem solchen Ausweis stimme man in jedem Fall der Entnahme von Organen zu. „Das ist aber nicht der Fall“, sagt Birgit Schwenke und zeigt einen Ausweis. Dort sind mehrere Kategorien aufgeführt, für die sich der Träger des Ausweises entscheiden kann – auch die ausdrückliche Ablehnung einer Spende. Eine simple Information, die unter Umständen ein anderes Leben retten kann – schon deshalb sollte man ernsthaft erwägen, sich einen Ausweis anzuschaffen.

Obwohl sie mit zwei fremden Organen lebt, kann Birgit Schwenke ein weitgehend normales Leben führen. „Ich muss die Medikamente nehmen, die Werte werden regelmäßig kontrolliert.“ Transplantierte müssen zudem bei der Ernährung manche Lebensmittel meiden: „Rohes Fleisch, rohen Fisch oder Schimmelkäse beispielsweise.“

Birgit Schwenke weiß aus eigener bitterer Erfahrung: „Es kann jeden treffen. Auch die eigenen Kinder.“ Und dann sehe man das Thema Organspende plötzlich aus einer ganz neuen Perspektive.

Zahlen

17 Prozent der Deutschen haben einen Organspendeausweis. Es warten rund 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Es gibt eine einheitliche Warteliste, die Daten werden durch die Organisation Eurotransplant verwaltet.

www.lebertransplantion.eu

