Eklat bei Temptation Island: Legat geht fremd - Liebich bricht die Show ab

TV-Sendung „Temptation Island“.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ein Lagerfeuer wird in der Regel mit reichlich Romantik in Verbindung gebracht. Nicht so bei der Verführungsshow „Temptation Island“ auf RTL+, in der vier Paare getrennt voneinander auf ihre Treue getestet werden. Die Kandidaten der aktuellen Staffel bekamen jetzt statt Romantik am Lagerfeuer Video-Szenen ihrer Partner gezeigt – und die hatten es in sich.

Bei dem Hückeswagener Paar Sarah Liebich und Nico Legat führte das in Folge 10 zum Show-Abbruch und Liebes-Aus. Denn der 25-Jährige hatte seine ein Jahr jüngere Partnerin mit einer anderen Frau betrogen. Bei den eindeutigen Bildern brach Sarah Liebich am Lagerfeuer unter Tränen zusammen und beendete ihre Teilnahme an der Show. Moderatorin Lola Weippert brachte Sarah Liebich und Nico Legat nach dem Abbruch am Lagerfeuer zusammen, wobei der 25-Jährige sich zu erklären versuchte. Die Bankkauffrau hingegen war fassungslos. „Du räudiger Mensch, wie kann man so charakterlos sein? Ich wusste ja, dass du nicht die hellste Kerze bist. Du bist obdachlos!“, kündigte sie seinen Rausschmiss aus der gemeinsamen Wohnung an.

Die Zuschauer hätten sich für das Paar aus Hückeswagen, das bei den Dreharbeiten im Sommer 2022 schon zweieinhalb Jahren zusammen gewesen war, womöglich einen glücklicheren Ausgang gewünscht. Nach dem Lagerfeuer kam es hinter den Kulissen jedoch noch zur Eskalation, als Sarah Liebich die Nerven verlor und auf ihren Partner losging. Die RTL-Produktionsmitarbeiter mussten einschreiten und die beiden voneinander trennen.